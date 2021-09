La Cina libera i due canadesi dopo il rilascio di Lady Huawei

3' di lettura

I due cittadini canadesi detenuti in Cina dal 2018, Michael Kovrig e Michael Spavor, sono stati liberati da Pechino e stanno per ritornare in patria. Questo poche ore dopo che gli Usa hanno raggiunto un accordo per rilasciare Lady Huawei, Meng Wanzhou, che a sua volta sta ritornando in Cina. Si tratta evidentemente di uno scambio dietro il fermo di una delle signore della telefonia mondiale, la figlia del fondatore di Huawei accusata di frode bancaria. La figlia del fondatore di Huawei, che è agli arresti domiciliari a Vancouver dalla fine del 2018, è tornata in libertà ed è sfuggita all’estradizione negli Stati Uniti che volevano processarla. Un giudice del tribunale di Vancouver ha infatti dichiarato chiuso il caso di estradizione.

L’annuncio di Trudeau



Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha potuto annunciare “I due canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor, detenuti in Cina dal 2018, sono stati liberati e stanno rientrando in Canada” poco dopo che la direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, aveva lasciato il Canada per la Cina in seguito alla liberazione a Vancouver. “Pochi minuti fa, Michael Kovrig e Michael Spavor hanno lasciato lo spazio aereo cinese per tornare a casa”, ha detto Trudeau nel corso di una conferenza stampa. “Questi due uomini hanno vissuto per più di 1.000 giorni una terribile prova. Hanno mostrato determinazione e resilienza giorno per giorno e sono un’ispirazione per tutti noi”, ha aggiunto. “Dato che si tratta di un’operazione attualmente in corso - ha concluso rivolgendosi ai giornalisti - non posso condividere ulteriori dettagli”.

L’odissea dei due Michael



L’ex diplomatico Michael Kovrig e l’uomo d’affari Michael Spavor erano stati arrestati nel dicembre 2018 in Cina per spionaggio, causando una crisi diplomatica senza precedenti tra Ottawa e Pechino. La loro detenzione è stata vista dal Canada come una misura di ritorsione dopo l’arresto di Meng Wanzhou su richiesta degli Stati Uniti. Rimasti in carcere oltre mille giorni i due Michael, come erano conosciuti, si sono sempre proclamati innocenti. Il Canada e altri governi occidentali hanno accusato la Cina di impegnarsi in una “diplomazia degli ostaggi”, arrestando arbitrariamente gli uomini con accuse che il Canada ha ritenuto infondate.



Lady Huawei verso Shenzhen



Mentre i due canadesi sono in viaggio verso Ottawa, accompagnati dall’ambasciatore canadese Dominic Barton, come ha spiegato il ​​primo ministro canadese Justin Trudeau, lady Huawei ripartiva su un aereo charter per Shenzhen in virtù di un accordo con gli Stati Uniti. “Negli ultimi tre anni, la mia vita è stata stravolta”, ha detto Meng.Il dipartimento di Giustizia Usa ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Meng Wanzhou per la sospensione in via cautelare delle accuse di frode che cadranno il primo dicembre 2022 se lei rispetterà l’intesa.

Meng ringrazia il governo di Pechino

“Senza un Paese forte non avrei oggi la mia libertà”. E’ il ringraziamento rivolto alla Cina del capo della finanza di Huawei. Meng, secondo i media cinesi, ha ringraziato anche il Partito comunista e il governo di Pechino. “E’ il brillante rosso cinese che ha acceso il fuoco della fede nel mio cuore, ha illuminato i momenti più bui e mi ha condotto nel lungo viaggio verso casa. Nonostante tutti i colpi di scena, questo viaggio di ritorno è il più dolce verso casa”, ha aggiunto Meng, sulla cui vicenda sta soffiando con forza la propaganda