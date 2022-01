La Cina mantiene il bando per bitcoin, ma scommette sugli Nft

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cina mantiene il bando nei confronti di bitcoin, ma apre agli Nft, con il chiaro intento di porre le condizioni per un'industria nazionale dei token non fungibili. Sempre che si tenga lontana dalle criptovalute.



Per fine mese sarà infatti operativa un'infrastruttura blockchain, gestita dalla società pubblica Blockchain Services Network (Bsn), per supportare lo sviluppo di questi strumenti che si sono affermati nel campo dell'arte e dei collectibles, ma le cui applicazioni si vanno estendendo anche ad altri settori.

Dovendo fare ricorso agli smart contract e ad applicazioni basate sulla decentralizzazione, gli Nft sono tradizionalmente sviluppati su architetture che fanno ricorso a criptovalute.

Blockchain privata (ma statale)

La struttura messa in campo da Pechino vuole invece offrire un ambito differenziato rispetto agli Nft basati su cripto. Lo farà fornendo supporto tecnico per aziende e individui mediante applicazioni sotto forma di Api per la creazione e la gestione dei token, che potranno essere pagati esclusivamente in yuan, come spiega un articolo del South China Morning Post.

Rimane infatti in vigore la messa al bando delle criptovalute, dal mining al trading, decretata per i cittadini cinesi lo scorso anno. Gli Nft non hanno quindi nessun vincolo legale, sempre che non utilizzino cripto.