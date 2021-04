La Cina mette in stand by gli acquisti del debito sovrano americano

2' di lettura

La Cina di recente non ha accumulato debito estero in eccesso e lo ha fatto come reazione al monetary easing della Federal Reserve statunitense. Al contrario, come ha ammesso la stessa amministrazione dei cambi, sullo yuan si è decisa una politica più aperta e flessibile. Nel medio-lungo termine le basi nel mercato dei cambi per operazioni stabili sono ancora solide. Lo yuan continua la marcia in crescita contro il dollaro USA da tre settimane, in quasi sei settimane giovedì, mentre il dollaro si indeboliva.

Lo scenario dei rapporti tra Usa e Cina

Pechino, che resta il principale detentore di debito sovrano americano, ha fermato gli acquisti perchè teme gli effetti della politica monetaria americana, specie i contraccolpi sul fronte interno.

La Cina dovrebbe comunque registrare un avanzo delle partite correnti nel primo trimestre, anche se inferiore rispetto al quarto trimestre del 2020.

Gli addetti ai lavori hanno individuato una serie di rischi . Non solo la crescente pandemia globale ma anche fattori geopolitici che avranno impatto sull’economia cinese e mondiale.

Una maggiore flessibilità nel tasso di cambio dello yuan cinese può allentare la pressione del mercato e prevenire le aspettative che si muoverà solo in un modo.