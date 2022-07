La Cina non riesce a frenare l’indebitamento delle famiglie

Inoltre la restrizione del credito al settore immobiliare degli ultimi due anni ha avuto lo scopo di imporre una maggiore disciplina di bilancio alle società di un settore fortemente indebitato, riducendo il rischio finanziario per evitare un eccessivo aumento dei prezzi delle abitazioni. Per le autorità contenere la speculazione nel mercato immobiliare è diventato un obiettivo strategico di importanza nazionale, strumentale al raggiungimento sia della “prosperità comune” sia di una maggiore indipendenza tecnologica. Tuttavia, l’elevato costo delle abitazioni, seguito dalle spese mediche e per l’istruzione, pesa enormemente sulla vita delle famiglie, disincentivando i matrimoni.

Il mattone driver della ripresa

Il futuro dell’immobiliare

D’altro canto la Cina ha bisogno di incanalare più credito verso altri settori più produttivi considerati strategici per lo sviluppo nel medio e lungo termine. Alcuni studi ritengono che in ogni caso il settore immobiliare sia entrato in una fase di rallentamento strutturale a causa del freno all’urbanizzazione e dell’invecchiamento della popolazione, con l’effetto di frenare la dinamica del Pil nei prossimi anni, condizionando la domanda di materie prime da parte della Cina.

Secondo il Rapporto di fronte alla saturazione del mercato in molte aree urbane, la dinamica degli investimenti immobiliari sarà sostenuta in larga parte dalla domanda di ristrutturazione e sostituzione degli immobili. In ogni caso, il contributo di questo tipo di domanda rimarrà solido considerando il cambiamento delle preferenze dei consumatori verso abitazioni di migliore qualità. Ma è evidente come la rapida crescita economica, essenzialmente finanziata con un forte aumento del credito (bancario e non bancario), abbia alimentato squilibri sul mercato interno.