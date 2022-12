La Cina alle prese con la più grande ondata di omicron: fabbriche a rischio chiusura

Cina, stop tracciamento ma aumentano casi Covid e mancano farmaci

Le aziende che operano nei servizi stanno optando per il lavoro da casa, misura più complicata se non impossibile nelle fabbriche. Il Financial Times cita il caso di una fabbrica di circuiti stampati nella provincia orientale dello Shandong dove solo il 20% del personale è venuto a lavorare venerdì, il resto si è ammalato di Covid.

«Uno dopo l’altro è risultato positivo. Sono preoccupato di dover chiudere la fabbrica», ha detto l’amministratore delegato al quotidiano inglese, secondo il quale in questa nuova fase le imprese sono anche orfane di regole da poter applicare nel contrasto ai contagi.