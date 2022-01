La Cina protesta, ma Musk non si ferma nella costruzione della sua rete di satelliti

La semplice aritmetica delle scuole elementari a questo punto ci aiuta: attualmente il numero di satelliti operativi non è sufficiente per un servizio stabile, ne servono infatti 1584, ma fra poche settimane questo numero verrà raggiunto grazie a quelli che si stanno disponendo nella posizione prevista. Andando oltre, secondo Jonathan McDowell, del Centro di Astrofisica di Harvard, i satelliti lanciati finora, a partire dai primi nel 2019, sono 2042, ne mancano quindi all’appello circa 250.

Ma la cosa non deve stupire, è prevista. Elon Musk infatti usa una tecnica di tentativi ed errori molto vicina e quella che si usa in molti campi della ricerca scientifica: i primi satelliti mandati in orbita sono di fatto serviti come test per capire quali fossero eventuali problemi del sistema. Una volta finito il loro compito sono stati deorbitati senza tanti complimenti, per non creare ulteriori problemi di spazzatura spaziale.

L’offerta di internet da satellite

Entro l’anno comunque è prevedibile che ci si avvicinerà al numero di 3mila satelliti in orbita, cosa che permetterà di avere un sistema abbastanza robusto e veloce, anche in vista della attivazione di link laser fra i satelliti, che così di fatto diventeranno una vera e propria catena, con grandi vantaggi per l’utente in termini di velocità e stabilità. Anche questo è stato annunciato da Musk via tweet.

Dal lato positivo si registra, nell’ambito di un progetto pilota in Australia, piuttosto limitato, un entusiastico accoglimento delle prestazioni del sistema, dieci volte la velocità del normale internet via satellite e 10 volte minore il tempo di latenza. Connected Farms, collega via Starlink fra loro, ma soprattutto alla Rete internet, varie aziende agricole sparse nell’immenso territorio di quel poco popolato continente.

Ci sono ovviamente anche altri problemi: non è affatto vero che c’è spazio per tutti, anzi in orbita bassa, da 300 a 1000 chilometri, c’è già un traffico da weekend ferragostano. Come dimostra bene uno studio di Miles Lifson del Massachusetts Institute of Technology e Richard Linares, consulente di Nasa e della Difesa Usa, le orbite disponibili sono molto limitate e devono essere studiate in accordo con altri attori che stanno entrando nel mercato delle reti da satellite, come Amazon col suo sistema Kuiper e Oneweb.