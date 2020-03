La Cina respinge anche il gas via pipeline

L’unica smentita alle voci di forza maggiore è arrivata da Gazprom, che ha inaugurato solo lo scorso dicembre il suo primo gasdotto verso la Cina, il Power of Siberia: «Non abbiamo ricevuto alcuna notifica e le consegne procedono regolarmente», ha assicurato la società russa.

L’epidemia di coronavirus e l’ennesimo inverno mite hanno dato il colpo di grazia al mercato del gas, facendo crollare i prezzi in ogni area del mondo. La domanda ha oggettivamente subito una brusca frenata in Cina e con il contagio che ora si è esteso a oltre 80 Paesi i consumi sono destinati a indebolirsi anche altrove.

L’offerta tuttavia – già appesantita da un enorme surplus di Gnl – non si sta adeguando. E rischia di non trovare sfogo: gli stoccaggi sono al record storico in Europa per questo periodo dell’anno (62,8 miliardi di metri cubi a fine febbraio, che utilizzano il 61% della capacità)

Il problema è che i segnali di prezzo non si trasmettono come dovrebbero. Il mercato è già molto liquido e globalizzato, ma nei contratti di fornitura di lungo periodo il gas è ancora in gran parte indicizzato al petrolio, per di più con un ritardo temporale.

Il gas liquefatto “contrattuale” oggi alla Cina costa il triplo rispetto a quanto potrebbe pagarlo se acquistasse carichi spot per consegna ad aprile, osserva Abache Abreu, analista di S&P Global Platts.