La Cina rilancia il multilaterismo e punta all’ingresso nel patto Trans-Pacifico

Xi Jinping promette di affrontare le preoccupazioni relative alle pratiche commerciali mentre la Cina cerca di aderire all’accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico SCMP abbandonato dagli Stati Uniti nella versione precedente.

Si è aperto un nuovo capitolo per Pechino che, dopo essere sopravvissuta alla guerra commerciale, adesso è disposta ad aprire il dossier riforme interne sul difficile versante delle società statali, pur di aderire al prossimo grande accordo multilaterale.

L’anno scorso, non va dimenticato, proprio da Shanghai Xi Jinping aveva auspicato un accordo tra i 15 Paesei asiatici, in cantiere da tempo, voluto dalla Cina. E così fu, appena una decina di giorni dopo. Xi parlò anche dell’accordo bilaterale sugli investimenti con la Ue in ballo da sette anni. E così fu, l’accordo di principio CAI con l’Europa è stato sottoscritto a fine dicembre 2020, anche se da allora è rimasto “in sonno” a causa delle turbolenze mondiali. Pechino, intanto, muove le pedine per siglare il CPTPP.