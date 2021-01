La Cina rimuove i limiti sui tassi di interesse delle carte di credito

La Banca centrale cinese ha dato l'approvazione preliminare per gestire i pagamenti in yuan. In tutti gli altri mercati del mondo, AmEx elabora le transazioni attraverso la propria rete, il cui hub è a Phoenix, in Arizona. Ma in Cina i movimenti sono stati gestiti dal gigante dei pagamenti controllato dallo Stato China UnionPay.

Fino all’anno scorso, quando Amex ha compiuto il grande passo superando le forche caudine del co-branding con UnionPay.

Strategie differenziate

Anche Mastercard e Visa si sono mosse. Mastercard ha formato una partnership con diverse entità cinesi per soddisfare la sua domanda in Cina, mentre Visa ha presentato domanda per formare un'entità interamente controllata per l’oepratività cinese.

Le joint venture cinesi in questo campo sono state duramente criticate dall'amministrazione Trump, secondo cui la Cina farebbe sì che le società costituiscano joint venture in determinati settori, quindi poi le costringerebbe a trasferire preziosa tecnologia.