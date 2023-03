La Cina mette l’inglese nel cassetto: spreco di tempo ed energia per i più piccoli

Nell’ istruzione di base, sembra che l’insegnamento dell’inglese si stia muovendo in questa direzione. Il top dell’ansia (e del business correlato) da insegnamento dell’inglese è stato raggiunto probabilmente intorno ai primi anni della prima decade del 2000.

Oltre alle lezioni del curriculum generale, la Cina offriva classi ad hoc in sezioni speciali miste nelle quali inserire studenti internazionali e cinesi. C’era un pullulare di scuole internazionali di stampo anglosassone costosissime nelle quali la maggioranza degli studenti era rappresentata da ragazzi cinesi che poi spiccavano il volo nelle università in mezzo mondo. C’erano scuole internazionali pubbliche che ruotavano, ovviamente, sullo studio dell’inglese. Nei primi tempi del boom linguistico, la Cina era la Mecca degli studenti stranieri che volevano visitare o vivere in Cina oppure studiare il cinese. Non era così difficile trovare un posto di lavoro perchè la domanda era fortissima. C’erano opportunità per tutti. Ma le famiglie cinesi erano costrette ad investire molto anche in lezioni e corsi privati “di rinforzo”.

Il cambio di passo

Poi, come è successo in tanti campi, il progresso industriale rapido ma inquinante, il boom delle Big del tech che dilagavano all’estero con il loro carico di dati sensibili, dalla deregulation si passa all’iper regulation. Per l’insegnamento della lingua inglese si assisterà probabilmente a un copione analogo.

Dalle regolamentazioni per le scuole straniere e dei loro programmi alla chiusura di quelle private cinesi non conformi nè autorizzate si è passati ai requisiti strettissimi per l’insegnamento della lingua straniera da parte di stranieri in Cina, il quadro si è complicato per la richiesta di presidi pubblici all’interno delle scuole internazionali. Anche il cambio di nome in cinese imposto ad Harrow, il college dove ha studiato Winston Churchill, tra i primi a sbarcare in Cina lo dimostra chiaramente. Poi, il pesantissimo lockdown di tre anni che ha creato problemi nel reclutamento di insegnanti dall’estero a causa del blocco delle frontiere a nuovi arrivi.

Tutto, insomma, è diventato complicato. Ma il depotenziamento della lingua sui banchi delle scuole primarie e secondarie cinesi, se sarà attuato in maniera massiccia, apre una nuova prospettiva che potrebbe aver effetti sul futuro delle nuove generazioni di ragazzi cinesi.