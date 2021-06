La Cina scalza la Germania come primo importatore della Gran Bretagna

2' di lettura

Londra importa più dalla Cina che dalla Germania. Le ultime rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica cinese dicono che, per la prima volta dal 1997, da quando Pechino ha iniziato a registrare i flussi commerciali, Londra ha importato merci dalla Cina per 16,9 miliardi di pounds (24 miliardi di dollari) nel primo trimestre contro i 12.5 miliardi di pounds dalla Germania. La Cina prende così il posto della Germania come primo importatore della Gran Bretagna.

Il boom cinese nel Regno Unito

Relazioni diplomatiche tese tra Londra e Pechino, com’è noto, tuttavia i continui contrasti su 5G, sui diritti umani, e la situazione di Hong Kong non hanno fermato il traffico merci tra i due Paesi.

Loading...

Al contrario, il business è andato alla grande, come confermano anche le Dogane di Sua Maestà. La Cina ha registrato la seconda crescita più ampia a marzo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con oltre 455 milioni di pounds (646 millioni di dollari) .

La Cina ha totalizzato il 13% del totale delle merci britanniche importate, in aumento del 5.5 rispetto al mese di marzo del 2020.

Le possibilità dietro l’angolo

A causa della Brexit, ma anche della pandemìa, le merci europee hanno perso appeal, a scapito di quelle cinesi. Non è certo che il trend si stabilizzi, in futuro, tra UK e Cina. Ma ci sono comunque opportunità nel settore food&drinks, farmaci, green energy.