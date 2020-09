La Cina senza contagi “locali” da 24 giorni, ora Xi deve farla ripartire II Paese “zero” deve riorganizzare la sua economia per poter essere più autosufficiente in un mondo post-pandemico pieno di incertezze e ostilità di Biagio Simonetta

Ventiquattro giorni consecutivi senza contagi locali (a fronte di due “importati” dall’estero), le scuole di Pechino che riaprono, una vita che prova a tornare alla normalità. La Cina, Paese “zero” della pandemia, sembra anche il primo a poter mettere la parola fine su questa storia. E mentre si azzardano parate per “festeggiare” la vittoria contro il coronavirus, Xi Jinping si prepara alla fase più difficile del suo lungo mandato: la ripartenza.

Negli ultimi giorni, il presidente cinese ha ispezionato gli immensi campi di mais, ha visitato le acciaierie che fanno i conti col crollo dei profitti, ha fatto tappa in alcuni poli tecnologici alle prese con i crescenti divieti americani. Il leader cinese, insomma, ha utilizzato i suoi recenti viaggi per sottolineare la strada da seguire: il Paese del Dragone deve riorganizzare la sua economia per poter essere più autosufficiente in un mondo post-pandemico pieno di incertezze e ostilità.

La Cina ha bisogno che la sua gente spenda di più e che i suoi produttori siano più innovativi, ha detto Xi a più riprese nelle ultime settimane.

Obiettivo indipendenza

L'obiettivo dichiarato è quello di alleviare la dipendenza dalle economie straniere, col mirino ben puntato su quella americana. Del resto, se le tensioni fra Washington e Pechino dovessero inasprirsi ulteriormente, potrebbero mettere a forte rischio l'accesso cinese ai consumatori, agli investitori ma anche al know-how a stelle e strisce. Ed è per questo che il Presidente della Repubblica popolare sta conducendo una campagna con messaggi ben precisi: «Il mondo è entrato in un periodo di turbolenza e trasformazione. Ci troviamo di fronte a un ambiente esterno con venti contrari. E dobbiamo fare passi avanti nelle tecnologie di base il più rapidamente possibile», ha detto Xi più volte nei vari incontri tenuti durante gli ultimi giorni.

La “doppia circolazione” cinese

Il modello di sviluppo individuato dal leader per questa fase di ripartenza è stato ribattezzato a “doppia circolazione”. La Cina, secondo il suo presidente, per ripartire deve fare affidamento su un robusto ciclo di domanda interna e innovazione, come motore principale dell'economia, pur mantenendo i mercati esteri e gli investitori come secondo motore. E del resto, questo, è un obiettivo chiaro da una quindicina d'anni. La Cina, almeno dal 2006, ha intenzione di fare della spesa dei consumatori interni la quota maggiore dell'attività economica, riducendo la dipendenza dalle esportazioni e dalla costruzione di infrastrutture.

«Questa politica ha molto a che fare con il mutevole ambiente internazionale della Cina, in particolare il deterioramento delle relazioni sino-americane», ha detto Yao Yang , il decano della Scuola nazionale di sviluppo presso l'Università di Pechino, al New York Times. «Il Paese deve prepararsi per lo scenario peggiore, in cui gli Stati Uniti isolano la Cina in alcune aree tecnologiche».