La Cina sfida Elon Musk: pronta a lanciare 13mila satelliti

Starlink

La Cina pigia l’acceleratore sull’autarchia applicata, stavolta, ai satelliti e punta a lanciarne quasi 13mila per “sopprimere” lo Starlink di Elon Musk. Succede proprio mentre lo stesso Elon Musk sta cercando in ogni modo di riallacciare il dialogo con le autorità cinesi, tra l’altro ha chiesto un incontro al nuovo premier Li Qiang, ex capo del partito a Shanghai, municipalità nella quale si è sviluppata l’avventura cinese di Tesla. È probabile che la costellazione di satelliti venga lanciata rapidamente per impedire a SpaceX di monopolizzare le “risorse in orbita bassa”, stando a quanto si apprende dagli scienziati spaziali delle Forze armate di Pechino.

Progetto “GW”

Il progetto, nome in codice “GW”, fornirebbe servizi Internet e potrebbe essere utilizzato per spiare reti rivali e svolgere missioni anti-Starlink che, stando a quanto aggiungono gli scienziati, mira a mettere in orbita 40mila satelliti, troppi per la capacità di sorveglianza e difesa della Cina.

Pechino è all’opera per costruire un’enorme rete satellitare in orbita vicino alla Terra per fornire servizi Internet agli utenti di tutto il mondo e per mettere la sordina proprio a Starlink. “GW” sarebbe guidato da un team dell’Università di ingegneria spaziale dello Stato cinese.

La costellazione GW includerà 12.992 satelliti di proprietà di China Satellite Network Group Co, la notizia è stata riportata da una rivista scientifica cinese specializzata pubblicata a metà febbraio e ripresa sabato 8 aprile da alcuni media cinesi.

Starlink

Starlink opera con satelliti relativamente piccoli ed economici, lanciati dal vettore Falcon 9 di SpaceX, sempre di Musk, a decine alla volta. Nominalmente permettono di avere un accesso a Internet veloce in ogni punto del globo, Oceano compreso, ma questo solo quando la costellazione sarà completa, al momento, più di 4mila satelliti in orbita, coprono comunque vari punti del globo.