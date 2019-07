Le aziende cinesi sorpassano quelle Usa e diventano padrone dell’economia globale

La storia più emblematica è quella di Huawei, che nella classifica di Fortune si piazza quest'anno al 61esimo posto, a pochi punti da Microsoft (60esima). Il colosso tecnologico cinese è stato bannado dal governo di Washington, che ha deciso bloccare i rapporti commerciali fra l'azienda di Shenzhen e le big company statunitensi, adducendo accuse pesantissime circa la sicurezza nazionale. Molto di questa partita si giocherà il prossimo 19 agosto, giorno in cui la deroga concessa da Trump a Huawei andrà in scadenza. Le future decisioni diranno molto sul rapporto fra Usa e Cina.

La nuova strada di Pechino

Da Pechino hanno obiettivi molto chiari. L'immagine della Cina fabbrica del mondo, degli opifici sempre aperti e delle metropoli avvolte dai fumi industriali non funziona più. Il miracolo cinese della manodopera a basso costo appartiene al ventennio che ci stiamo mettendo alle spalle. Davanti c'è un Paese che ha necessità di cambiare e innovare, trainato da giganti tecnologici pronti a competere con i rivali statunitensi sul piano dell'innovazione, oltre che su quello finanziario. Alibaba e Tencent sono le aziende tecnologiche più fiorenti del macrocosmo cinese. La loro capitalizzazione di mercato è ormai costantemente sopra i quattrocento miliardi di dollari. Tallonano da vicino nomi come Google, Facebook e Amazon. E la loro forza non è la manodopera a basso costo, ma l'innovazione. Robotica e intelligenza artificiale sono obiettivi dichiarati, per una sfida che sarà tutta da giocare.

Cosa dice la classifica

Intanto la classifica Global 500 di Fortune dice che l'azienda più importante al mondo per fatturato è l'americana Walmart, autentico padrone della grande distribuzione, con revenue per oltre 514 miliardi. Quello di Walmart è ormai un dominio ormai consolidato, dato che la sua leadership è tale da sette anni. Alle sue spalle la petrolifera cinese Sinopec Group. Chiude il podio un'altra petrolifera: l'olandese Royal Dutch Shell. Buoni piazzamenti per Volkswagen, Toyota ed Apple rispettivamente nona, decima e undicesima. Mentre Amazon, che fra tutte è quella con maggior capitalizzazione in borsa, si ferma al 13esimi posto, in crescita di cinque posizioni rispetto a un anno prima. Poco più indietro la sudcoreana Samsung, quindicesima. Mentre Alphabet (Google) guadagna quindi posizioni e adesso è 37esima. Solo 184esima Facebook.