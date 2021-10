La Cina taglia gli investimenti vietati e punta a superare le tariffe Usa

La video call di venerdì che si inserisce nel solco del dialogo di Zurigo tra i vertici della diplomazia dei due Paesi è stata la seconda conversazione tra i due negoziatori ed è arrivata dopo che Tai ha annunciato in un discorso che la Casa Bianca avrebbe riavviato un processo per eliminare alcune tariffe dell’era Trump. La Cina punta all’abolizione totale delle tariffe. «Durante il loro scambio di opinioni, i due negoziatori hanno riconosciuto l’importanza delle relazioni commerciali bilaterali e l’impatto che hanno, non solo sugli Stati Uniti e sulla Cina, ma anche sull’economia globale»: la dichiarazione congiunta a fine colloquio sintetizza così la ripresa del dialogo.

La nuova lista dei servizi cross-border

Pechino in alcuni settori ha già innovato. Tra le novità cinesi da tenere in conto c’è la lista del ministero del Commercio cinese (Moc) entrata in vigore il 26 luglio, una negative list per il commercio transfrontaliero dei servizi nella provincia dell’isola di Hainan, il primo per il commercio di servizi nel Paese applicato nel porto franco.

Nel settore dei servizi finanziari, il nuovo strumento permette agli stranieri di richiedere conti in titoli e future, nonché apre alle qualifiche per fornire servizi di consulenza su titoli e investimenti a termine. Per le aree non incluse nell’elenco, i fornitori di servizi nazionali ed esteri dovranno avere condizioni di parità e godere di pari accesso al mercato nel porto di libero scambio di Hainan.

Secondo il ministero il livello di apertura del commercio di servizi transfrontalieri ad Hainan va oltre gli impegni sottoscritti dalla Cina per entrare nell’Organizzazione mondiale del commercio ed è persino superiore a quello dei principali accordi di libero scambio firmati.