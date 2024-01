Taiwan, sale la tensione dopo il voto. Pechino: «Esiste una sola Cina e Taiwan ne fa parte»

Ascolta la versione audio dell'articolo

William Lai, il presidente eletto di Taiwan, ha ringraziato il segretario di Stato Usa per il messaggio di congratulazioni ricevuto sabato, subito dopo la vittoria elettorale. «Il partenariato Taiwan-Usa è guidato dai nostri valori e interessi condivisi», ha scritto Lai su X, aggiungendo che «collaborando con gli amici degli Stati Uniti, Taiwan si impegna a promuovere la democrazia, la pace e la prosperità nell’Indo-Pacifico».

Ma la questione di Taiwan è «al centro degli interessi fondamentali della Cina ed è la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane». Così scrive invece oggi in una nota il ministero degli Esteri cinese all’indomani delle elezioni vinte da William Lai Ching-te, candidato del Partito democratico progressista. Pechino sottolinea di «aver duramente contestato la dichiarazione del Dipartimento di Stato americano» sulle «elezioni nella regione cinese di Taiwan», in grave violazione del «principio dell’Unica Cina e dei tre comunicati congiunti sino-americani». Gli Usa hanno «inviato un segnale gravemente sbagliato, di cui la Cina è fortemente insoddisfatta e contraria, e per questo motivo ha presentato severe rimostranze agli Stati Uniti».

Cina: «Nonostante voto isola mai stata un indipendente e mai lo sarà»

Le elezioni a Taiwan non cambieranno mai il fatto che l’isola fa parte di «una Cina» e non è «mai stata un paese» indipendente e «non lo è stata nel passato e certamente non lo sarà in futuro». Lo ha detto il capo della diplomazia cinese. «Qualunque sia il risultato delle elezioni, non possono cambiare il fatto fondamentale che esiste una sola Cina e Taiwan ne fa parte», ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo egiziano Sameh Shoukry al Cairo ammonendo che le iniziative a favore dell’indipendenza di Taiwan saranno «severamente punite».

La Cina - si legge inoltre nella nota - si è sempre opposta «con decisione a qualsiasi forma di scambio ufficiale tra gli Stati Uniti e Taiwan», così come «all’interferenza degli Stati Uniti negli affari di Taiwan in qualsiasi modo e con qualsiasi pretesto». Pertanto, «esortiamo gli Usa a rispettare con serietà il principio della Unica Cina e i tre comunicati sino-americani», ricordando ciò che i leader statunitensi hanno ribadito molte volte: “di non sostenere l’indipendenza di Taiwan, di non sostenere le “due Cine” o “una Cina, una Taiwan”». Pechino ribadisce quindi la richiesta all’America di fermare gli scambi ufficiali tra Washington e Taipei e «di smettere di inviare segnali sbagliati alle forze separatiste dell’indipendanza di Taiwan».

Intanto, dopo che ieri il presidente americano Joe Biden aveva detto che «gli Usa non sostengono l’indipendenza di Taiwan», una delegazione di ex funzionari americani è arrivata a Taiwan per incontri post-elettorali «a titolo privato» con i massimi leader dell’isola, in base a quanto riferito dall’American Institute in Taiwan (Ait), l’ambasciata Usa de facto a Taipei. All’indomani delle elezioni presidenziali vinte da William Lai, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Stephen Hadley, l’ex vicesegretario di Stato James Steinberg e la presidente dell’AIt, Laura Rosenberger sono in visita per incontrare da domani «una serie di personalità politiche di primo piano» e trasmettere le congratulazioni del popolo Usa a Taiwan per il successo del voto.