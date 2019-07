La Cina tratta con gli Usa ma non smette di accumulare oro

2' di lettura

La Cina non ha smesso di accumulare riserve in oro nemmeno a giugno, nonostante la relativa distensione dei rapporti con gli Usa, con cui ha ripreso le trattative commerciali, e nonostante l’impennata delle quotazioni del metallo prezioso, che sono salite il mese scorso ai massimi da sei anni, sopra 1.400 dollari l’oncia.

Gli acquisti della banca centrale cinese, pari a 10,3 tonnellate di lingotti a giugno, hanno accresciuto le riserve auree per il settimo mese consecutivo.

In precedenza l’oro nei forzieri della People’s Bank of China era rimasto stabile (almeno ufficialmente) per oltre due anni, ma dallo scorso dicembre ci sono stati acquisti per quasi 85 tonnellate di lingotti, che hanno portato le riserve auree sopra 1.926 tonnellate.

In parallelo Pechino ha rallentato l’acquisto di titoli di Stato Usa, anche se la diversificazione rispetto al dollaro sta avvenendo in modo molto graduale, a differenza che in Russia.

La strategia, guidata in gran parte dalla politica, il mese scorso ha premiato anche dal punto di vista finanziario: il valore complessivo delle riserve cinesi – grazie alla ripresa del cambio dello yuan e all’apprezzamento di alcuni asset (tra cui proprio l’oro) – è aumentato di 18,23 miliardi di dollari, molto più delle attese, arrivando a 3.119 miliardi.