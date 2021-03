La Cina vede rischi nel piano d’incentivi Usa

«Nei prossimi cinque anni - è il pensiero di Lou Jiwei - a fronte di nessuna prospettiva di tagli ulteriori alle tasse, le entrate fiscali cinesi saranno bassissime, la nostra situazione fiscale è severa, non solo nel breve, ma anche nel medio termine».

Per Jiwei anche il QE americano spingerà in alto i prezzi dell’azionario e degli altri asset finanziari, ben al di là di ogni ragionevole motivazione, mentre - come ha spiegato il Fondo Monetario -, nel 2020 l’aggregato del debito sovrano delle economie avanzate è già schizzato al 123,9 del Pil, oltre il record registrato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. «Il 15% della spesa statale cinese l’anno scorso è servita solo a pagare gli interessi sul debito, dal 13% del 2019. In più - ha aggiunto - è necessario pensare alla bomba demografica dell’invecchiamento della popolazione - a fine 2019 oltre 176 milioni di cinesi avevano più di 65 anni , pari al 12,6% della popolazione al quale va aggiunto un 12,6 di quelli che hanno tra 65 e 60 anni, altri 177,6 milioni di persone. Stiamo vivendo una trasformazione mai vista in un secolo».

Guo Shuping, dal canto suo, ha parlato di «rischio bolla» nei mercati internazionali «con i mercati finanziari in Europa e in America non in sincrono con l’economia reale, ma alimentati da politiche monetarie e fiscali che rischiano l’effetto contagio ( “spillover”) nel sistema finanziario cinese”.

La Cbirc ha cercato di mettere un argine ai rischi interni, gli asset bancari dal 2017 al 2020 sono cresciuti al tasso annuo dell’8,3% mentre gli asset delle assicurazioni hanno viaggiato al ritmo dell’11,4. La crescita dei tassi è stata la metà dei livelli dal 2009 al 2016 e anche i non performing loans, pari a 8.800 miliardi di yuan (oltre 1.000 miliardi di dollari Usa) sono stati sotto controllo. Lo shadow banking ha perso 20mila miliardi di yuan grazie all’azione di contrasto, ma è il mercato immobiliare con le sue perverse dinamiche a preoccupare Guo che, peraltro, l’ha definito solo qualche mese fa il vero «rinoceronte grigio» della Cina.

«Il problema è che in Cina la bolla immobiliare è molto grande - ha detto -, si continuano ad acquistare case per motivi speculativi e questo è dannoso per l’economia. Chi è proprietario di troppe case e ha sottoscritto dei mutui se i prezzi crollano va in crisi e da lì la banca e a ruota l’intera economia».