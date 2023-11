La cinese MMG acquista una miniera di rame in Africa per 2 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

La cinese MMG Ltd. ha concluso uno dei più grandi affari di rame dell’anno, accettando di pagare 1,9 miliardi di dollari per una miniera nell’Africa meridionale mentre i principali gruppi di materie prime competono per aumentare l’offerta del metallo rosso, scrive Bloomberg.

MMG, controllata dalla China Minmetals Corp., di proprietà statale, ha dichiarato martedì di aver accettato di acquistare Cuprous Capital Ltd., una società privata che possiede l’attività di Khoemacau in Botswana, che produce rame dal 2021.

Il rame è diventato un obiettivo chiave per i minatori di tutto il mondo man mano che la transizione energetica prende piede, con la domanda del metallo, cruciale per i veicoli elettrici e le reti elettriche, destinata ad aumentare. L’inclinazione di Glencore Plc. verso Teck Resources Ltd. è stata motivata, almeno in parte, dalle attività di rame di quest’ultima, mentre BHP Group Ltd. quest’anno ha pagato 9,6 miliardi di dollari australiani (6,3 miliardi di dollari) - un generoso sovrapprezzo del 49% - per la piccola rivale di rame OZ Minerals Ltd.

L’acquisizione di Khoemacau sottolinea la “fiducia di MMG nel rame come materia prima con una forte domanda futura mentre la transizione energetica globale accelera”, ha affermato in una nota il presidente dell’azienda Jiqing Xu. Le azioni dell’azienda sono aumentate fino al 7,5% a Hong Kong.

L’acquisizione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2024 e “aumenterà immediatamente gli utili”, ha affermato MMG.