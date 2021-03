La cinese Oppo sempre più ambiziosa, tre nuovi smartphone della famiglia Find X3 Il produttore asiatico vuole prendere il posto di Huawei in Europa. I dispositivi presentati puntano a diventare i migliori cameraphone per Android di Luca Tremolada

In Cina che è il più grande mercato smartphone del mondo ha superato Huawei, in Europa invece si sta avvicinando a ritmo sostenuto a Xiaomi nella parte alte della classifica delle vendite. La cinese Oppo oggi ha presentato tre nuovi smarphone della famiglia Find X3 (Oppo Find X3 Pro 5G, Oppo Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Lite 5G) confermando di credere moltissimo in un mercato che sta risentendo più di altri della pandemia. Andanda ad aggredire quella fascia medio-alta del mercato che è anche quella più difficile da conquistare con gigante come Samsung e Apple. Ecco quindi tre dispostivi della famiglia Find X3, con una fascia di prezzo che va da 400 a 1499 euro. Ma una missione comune: diventare i migliore cameraphone in circolazione

Le ambizioni di Oppo

Partiamo dalle ambizioni. I cinesi affermano di avere registrato in Europa l'anno scorso una crescita di oltre il 200% su base annua e di avere consegnato in Italia un milione di dispositivi. Lo smartphone di punta si chiama Oppo Find X3 Pro. La famiglia Find X è quella di punta. A questo giro si sono concentrati sul colore con un sistema gestione a 10 bit. Le prime impressioni (chi vi scrive ha già in mano lo smartphone) sono molto positive. I cinese hanno alzato l'asticella sul fronte del software per la gestione dell'immagine calibrando nuove e vecchie tecnologie con l'obiettivo dichiarato di mettere in commercio quello che punta ad essere il migliore camerphone per Android. Le specifiche tecniche sono da primi della classe.Il motore dell'Oppo Find X3 è il Qualcom Sanpdragon 888, il più veloce sul mercato del 5G, lo schermo ha risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Quanto al comparto fotografico abbiamo quattro fotocamere, le due primarie sono da 50 Mp (grandangolare e ultra grandangolare). Come sensore è stato confermato l'imaging Sony IMX 766 come nel precedente modello. Ma lo scatto in avanti è concentrato nella funzionalità da fotocamera professionale che usa una elaborazione di immagini e video a 10.

Cosa cambia con Oppo Find X3 Neo 5G e Lite 5G?

Il prezzo e non solo. Nel caso dell'Oppo Find X3 Neo 5G resta la quadrupla fotocamera, il suo display è un AMOLED da 90 Hz e c'è la compatibilità HDR10 . Il prezzo è altino, si parte da 799 euro ma tra i tre è certamente lo smartphone più interessante. Infine c'è OPPO Find X3 Lite 5G. Il chip è il Qualcomm Snapdragon 765G quindi leggermente meno potente ma il design è lo stesso. I tre smartphone quindi si assomigliano molto. Le differenze più evidenti sono probabilmente legate alle prestazioni del device. A breve seguirà una prova più approfondita.