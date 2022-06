Premio Strega: per la prima volta i finalisti sono sette

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata tutta colpa di Antonio Scurati e Paolo Giordano se alcuni venerandi scrittori non sono approdati nell'ambita dozzina del 76esimo Premio Strega, e di conseguenza neppure nella “cinquina allargata” annunciata al Teatro Romano di Benevento. Per la prima volta infatti nella storia del premio due ex-equo e il riconoscimento al piccolo editore fa salire a sette il numero dei papabili. Nella votazione “Spatriati” di Mario Desiati prevale con 244 voti. Secondo Claudio Piersanti con “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli), 178 voti, terzo Marco Amerighi con “Randagi” (Bollati Boringhieri) 175 voti, quarta Veronica Raimo con “Niente di vero” (Einaudi) , 169 voti. Ex equo con 168 voti Fabio Bacà con “Nova” (Adelphi) e Alessandra Carati con “E poi saremo salvi” (Mondadori). Ripescato “Nina sull’argine” (Minimum Fax), 103 voti, di Veronica Galletta.

Suggeriscono i sussurri provenienti dagli Amici della Domenica l’esclusione a priori di alcuni autori meno giovani. Se Roberto Pazzi con il suo nuovo Hotel Padreterno (2021) non è riuscito ad avvicinarsi alla gloriosa bevuta, non è stata una débâcle. Almeno non in toto.

Il Premio ha sempre coniugato il coronamento di una carriera a esigenze di rinnovamento della tradizione. Ma oggi pare che la volontà originale della Bellonci sia stata negata a favore di scelte giovaniliste, quasi la scrittura non sia giovane da sé quando è alta e disinvolta. Basti pensare all'esordio da sessantunenne di Bufalino, nel 1981, con Diceria dell'untore e la sua imprevedibile scalata al Campiello.

Scandali e paradossi

D'altronde, l'eco dello Strega è dipesa spesso da polemiche, scandali e paradossi che hanno insaporito la cerimonia per più di mezzo secolo.Con Vangelo di Giuda (1989), Conclave (2001) e L'erede (2002), per citarne alcuni, Pazzi ha scommesso sul sacro senza smettere di alimentare la sua fame di epos e mai allineandosi alla dottrina teologica, ma manipolando liberamente il patrimonio di credenze cristiane: la Bibbia rimane una miniera immensa per chi come lui non teme di essere blasfemo. Parimenti non condivide la cecità del micro autobiografismo nostrano men che meno l'aderenza alle cronache da edicola di coloro che definisce «a caccia di clienti, alla maniera di Raimo e Desiati». In barba al suo diniego, però, Valeria Raimo si è aggiudicata lo Strega Giovani 2022 giusto ieri sera grazie a lettori giovanissimi. Con 96 preferenze su 573 voti espressi, Niente di vero (Einaudi) è stato il romanzo più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni, provenienti da oltre cento scuole secondarie superiori distribuite in Italia e all'estero, tra Berlino, Bruxelles e Parigi.

Prima l’estetica, poi l’etica

«Inevitabile quel destino associarlo all'anziano in cappotto cammello, pashmina al collo, Borsalino nero, scarpe a coda di rondine, guanti gialli. La barba di neve, un naso affilato, le borse sotto gli occhi»; sebbene impeccabile, il protagonista di Hotel Padreterno è molto diverso da un altro spettatore consapevole del cupio dissolvi ambientato nella Roma capitolina, il rampante quanto rassegnato Jep Gambardella di Sorrentino. In queste pagine Roberto Pazzi sfiora il limite estremo del genere fantastico e lo mette in relazione all'evidenza della realtà: Giovanni Eterno decide di tornare sulla terra poiché gli italiani sono il popolo che più disubbidisce al suo comandamento “crescete e moltiplicatevi”, che rinuncia al futuro per confinarsi nel presente. Dopo aver preso alloggio nella pensione Livilla di foggia pirandelliana, tra via Nazionale e Piazza della Repubblica, il vecchio Dio entra nella quotidianità di chi incontra con cordialità e delicatezza. La drammaturgia dei personaggi e i dialoghi abissali, ma mai paludosi, incarnano nel protagonista ciò che chiunque vorrebbe sapere, ossia se Dio possa davvero nascondersi tra gli esseri umani e li ami talmente da mettersi al giogo del tempo e della sua deriva mortifera. A differenza di Cristo, che secondo la tradizione è stato concepito per conoscere e patire i limiti umani tramite le sue stesse membra, Eterno viene al mondo paradossalmente, affetto da amnesia e non essendo mai nato.