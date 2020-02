La Cipro che non ti aspetti tra sci, tesori archeologici Unesco e natura

La chiesa affrescata dell’arcangelo Michele nel villaggio di Pedoulas, sui monti Troodos (foto di Silvio Rusmigo)

Le dieci chiese affrescate

Ma proviamo a inerpicarci con l’auto sui monti Troodos, superando le morbide colline piene di vigneti dove nascono i vini a suo tempo amati dai Templari e da Riccardo Cuor di Leone, il re d’Inghilterra che proprio a Cipro - nel castello di Limassol - volle celebrare il suo matrimonio con la spagnola Berengaria di Navarra. Nascoste tra le pieghe dei monti e circondate da boschi di pini, nelle regioni di Marathasa, Solea e Pitsilia troviamo le dieci famose chiese bizantine di Cipro, con le loro rare icone e i loro splendidi affreschi, tutte Patrimonio dell’umanità Unesco. Il momento migliore per ammirarle - magari assieme a monumentali monasteri come quello di Kykkos o di Chrysorrogiatissa - è in primavera, quando esplodono i colori delle montagne cipriote. Marzo in particolare è conosciuto nell’isola come il “mese giallo”: non solo per i limoni, ma anche per fresie, ranuncoli e crisantemi. Sempre in marzo cominciano a fiorire le orchidee sui pendii delle colline.

I colori dei vigneti sulle colline cipriote (foto di Alfonso Lorenzetto)

I laghi salati

È una delle prime cose che si vede dal finestrino atterrando all’aeroporto di Larnaca con il volo diretto Easyjet da Malpensa (operativo tutto l'anno, mentre da fine marzo a fine ottobre ci sono anche due collegamenti diretti Ryanair per Pafos da Milano e Roma). Il Lago Salato di Larnaca è uno dei biotopi più rilevanti d’Europa ma anche uno degli habitat più importanti per gli uccelli acquatici: nella zona ne sono state censite ben 280 specie diverse. In realtà sono quattro gli specchi d’acqua di Larnaca, per una superficie totale di 1761 ettari. Tra novembre e marzo si riempiono di uccelli migratori, con migliaia di fenicotteri che si fermano per cacciare i piccoli gamberi di acqua salmastra. Lungo le sponde del lago principale si snoda un percorso naturalistico di quattro chilometri, amato anche dai runner, che passa a fianco della suggestiva moschea di Hala Sultan Tekkesi.

La maratona di Limassol, quest'anno in programma il 21 e 22 marzo

Tra maratone e mountain bike

L’isola di Afrodite è una valida meta anche per chi ama lo sport e le attività outdoor. Cipro si sta infatti preparando alla Cyprus Sunshine Cup 2020, una delle competizioni di mountain bike più note, in calendario tra il 27 febbraio e il 1° marzo. I maratoneti invece stanno facendo il countdown per la Cyprus Marathon del 15 marzo (a Pafos) e per la Limassol International Marathon del 21 e 22 marzo 2020.

Il morbido kleftikò, spezzatino di capretto o agnello cotto in forno

Venti portate di sapori

Si chiama “meze”, abbreviazione di “mezedes”, “piccole delizie”, ed è l’enciclopedia della gastronomia cipriota: un mosaico unico di sapori - a cavallo tra le tradizioni culinarie greca, turca, libanese e armena - distribuito in una ventina di mini-portate. Per assaggiare un po' di tutto, “sigà sigà” come dicono i ciprioti, cioè piano piano. Chi visita il sito archeologico di Afrodite a Palaipafos, può provare nel vicinissimo villaggio di Kouklia i meze di due ottime taverne: Efrem, nella piazza del paese, e Thanasis, che tra le mini-porzioni comprende il morbido kleftikò, spezzatino di capretto o agnello cotto in forno.

L’halloumi, il tradizionale formaggio cipriota di capra con foglie di menta

Delizie a chilometro zero

Gli estimatori del “chilometro zero” non possono però perdersi Seven St Georges, vicino a Pafos, taverna gestita dal vulcanico George Demetriades, agricoltore e allevatore ma anche storico e archeologo. Tutto quello che viene servito a tavola, dalla carne al vino, dalle verdure alle spezie, proviene dalla fattoria di Demetriades, a meno di un chilometro. Gli amanti del pesce devono invece far rotta su Saint George’s, taverna a nord di Pafos all’ingresso del parco naturale di Akamas, con spettacolare vista mare e ricco meze ittico. E perché non cimentarsi con la preparazione di pane artigianale e halloumi, il famoso formaggio di capra con foglie di menta? E' possibile farlo alla Casa tradizionale di Sofia, nel villaggio di Letymbou, sempre vicino a Pafos.