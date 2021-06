La circolazione all’estero avrà regole unitarie con il pass europeo

Ciascun cittadino europeo potrà quindi munirsi gratuitamente del proprio Eu Covid-19 certificate, ricorrendo a uno qualsiasi dei tre certificati ammessi dalla regolamentazione comunitaria.

Con il Dl 52/2021, l’Italia ha iniziato a prepararsi introducendo le certificazioni verdi che, rilasciate sugli stessi presupposti previsti dall’attesa normativa Ue, si propongono di consentire spostamenti da o per le eventuali zone rosse o arancioni anche per motivi diversi da lavoro, salute o necessità. Rimane da sciogliere il nodo sul fronte privacy, ma il ministero della Salute ha comunque chiarito che i certificati verdi attualmente vigenti sono rilasciati in ambito regionale e sono validi solo sul territorio nazionale fino all’entrata in vigore del certificato europeo, che sarà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un QRcode per verificarne digitalmente l’autenticità e validità. Questo certificato sarà necessario per muoversi sul territorio comunitario e avrà valore anche in Italia. Per il momento, la certificazione verde Covid-19 nostrana è valida solo in Italia, perché non sono attualmente vigenti il sistema e le regole del Eu Covid-19 certificate: sino all’adozione della normativa comunitaria, dunque, per recarsi all’estero si è soggetti alle normative dei singoli Paesi.