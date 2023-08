La città di New York vieta TikTok sui dispositivi comunali

Ascolta la versione audio dell'articolo

TikTok vietata sui cellulari e sui computer dei dipendenti dell’amministrazione della città di New York. Il sindaco della Grande mela Eric Adam ha deciso il divieto in seguito ai rischi alla cybersicurezza posti dall’app di proprietà cinese. Più di 35 stati americani hanno già vietato ai loro dipendenti di usare TikTok sui dispositivi elettronici governativi. Lo stato di New York lo ha vietato nel 2020.

Un portavoce del municipio ha detto che TikTok dovrà essere rimosso dai dispositivi elettronici appartenenti all’amministrazione cittadina entro 30 giorni. La decisione arriva dopo una valutazione del Cyber Command di New York che ha ritenuto l’app una minaccia per le reti tecniche della città. In particolare i funzionari americani temono che TikTok, di proprietà della società tecnologica Byte Dance con sede a Pechino, possa operare una raccolta di dati inappropriata o portare a pressioni indebite da parte della Cina.

Da parte sua TikTok afferma di non condividere informazioni con la sua società madre o il governo cinese e la sua nuova struttura aziendale negli Stati Uniti ha lo scopo di rispondere a queste preoccupazioni. Gli Stati Uniti e più di 35 stati hanno vietato l’accesso all’app su dispositivi di proprietà del governo.