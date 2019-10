La città più green è Trento grazie a trasporti e rifiuti, ultima Catania

Tra gli obiettivi, «la riqualificazione energetica del quartiere Torri di Madonna Bianca, che porti a una riduzione del fabbisogno del 50%; l’incentivazione della mobilità elettrica sia privata sia pubblica con una serie di strumenti, a partire da un “hub” per smistare le merci destinate agli esercizi del centro storico - conclude l’assessore Bungaro-.

Per il resto, non bisogna mai abbassare la guardia sugli aspetti educativi legati all’ambiente».

I segnali dal territorio nazionale

A livello generale Ecosistema Urbano rileva un miglioramento dell’aria, almeno per quanto riguarda le concentrazioni di polveri sottili e il biossido di azoto, per le quali si distinguono in positivo diversi centri meridionali medio-piccoli. Sul versante idrico la buona notizia è la riduzione dei consumi, a fronte di perdite della rete stabili, ma sempre molto alte. Ancora risultati al rialzo per la raccolta differenziata, passata in un anno dal 50,4 al 54,3% di media, con la punta di Ferrara che raggiunge quota 86.

Il trasporto pubblico fa registrare un incremento di passeggeri soprattutto nei centri piccoli e nelle metropoli, ma questo non impedisce un ulteriore balzo in avanti delle auto circolanti: in Italia sono ora 64 ogni 100 abitanti. Un buon segnale viene infine dalle piste ciclabili e dalle isole pedonali, entrambe in crescita e con Reggio Emilia e Lucca come rispettive capoclassifica.

Il «nodo Sud» e le metropoli

Anche quest’anno, nonostante i buoni risultati di Oristano (9° posto) e Cosenza (14°), è il Sud a risultare più in sofferenza. Occupa le ultime posizioni della classifica, anche senza considerare Siracusa e Vibo Valentia.