La città più smart resta Firenze, grandi centri in vantaggio nei servizi digitali

Dai servizi online alle app: i record città per città

Cremona guida la classifica per disponibilità di accesso ai servizi in rete, seguita da Bergamo, Rovigo, Trento, Lodi e Verona. New entry Cesena, Pisa e Siena, tutte al settimo posto. Per quanto riguarda i capoluoghi metropolitani, solo Milano e Bologna entrano nella top 10.

Anche le applicazioni per dispositivi mobili proseguono la loro progressiva diffusione nei comuni capoluogo. Emergono realtà meridionali come Bari e Napoli nella top 10. Più precisamente, Bari è al primo posto del ranking (a pari merito con Cremona, Modena, Prato, Trento), Napoli al sesto.

Medaglia d’oro per Cremona nell’utilizzo delle piattaforme digitali nazionali abilitanti, seguono Cesena e Lodi. In questa classifica l’unica città del Mezzogiorno presente è Campobasso, in ottava posizione, e solo tre capoluoghi metropolitani (Milano, Genova e Firenze) si collocano nella top ten

Più contenuto, invece, il trend di diffusione della pubblicazione di open data: attualmente sono ancora oltre un terzo del totale le amministrazioni capoluogo che non ne pubblicano. In vetta alla classifica Torino, Arezzo e Milano, mentre l’unica città del Mezzogiorno è Lecce, all’ottavo posto nella top ten.

Sono solo due, poi, i capoluoghi italiani per i quali non è stata individuata l’esistenza di una rete wi-Fi pubblica. Per la diffusione delle tecnologie di rete (Iot) nei servizi urbani (dall’illuminazione pubblica alla rete semaforica o alla raccolta di rifiuti) in testa si piazzano a pari merito Bologna, Bolzano, Cuneo, Firenze, Mantova, Trento e Vicenza.