La città smart tra alte prestazioni e bassi consumi

3' di lettura

Abitare la casa, il quartiere, la città diventa oggi un nuovo stile di vita. Avere una casa o un appartamento, più o meno confortevoli, in un paese o una città, accoglienti e ben organizzati, non basta più. Tutti noi abbiamo fatto un passo in avanti: abitare significa vivere con piacere, comfort e sicurezza le pareti di casa e le vie della città, i palazzi pubblici e i centri commerciali, i portici del nucleo storico e le strade intercomunali. Un salto di qualità diventato filosofia di vita per l'azienda multiutility Iren, che ha fatto della città smart e della riqualificazione urbana la sua missione. Su questo fronte la società del gruppo Iren Smart Solutions sta costruendo e realizzando proposte e progetti su misura per pubblica amministrazione e imprese, realtà condominiali ed enti no profit e assistenziali che vogliono dare una marcia in più ai loro progetti regalando una migliore qualità di vita a dipendenti e cittadini, partner e clienti.



Riqualificare - Qualità è bellezza e comfort, tecnologia ed ecologia, efficienza e sostenibilità. E Iren offre tutto questo con soluzioni integrate e innovative nell'illuminazione, nell'energia, nel parcheggio e nella mobilità. A pubbliche amministrazioni o gestori di palazzi e condomini propone riqualificazioni di quartieri o di singoli edifici basate sulla sostenibilità e indipendenza energetica attraverso impianti solari e fotovoltaici, oppure interventi che abbattono i consumi con il sistema del “cappotto termico” o della coibentazione. Ma ci sono anche modi di rigenerazione energetica e di ottimizzazione di produzione e distribuzione, come l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, il monitoraggio e la “building automation”: tutti valori aggiunti che permettono risparmi energetici e termoregolazione in un Paese in cui 55 edifici su 100 hanno oltre 40 anni di vita. Aggiungiamo che, in tutta l'Unione europea, al parco immobiliare è riconducibile il 36% di tutte le emissioni di CO2, e che, in Italia, oltre 70 stabili su 100 sono stati costruiti prima delle norme antisismiche. Tutti numeri che rendono evidente quanto importante sia aggiornare, efficientare e modernizzare il pianeta casa.



Smart city - Ecco perché Iren Smart Solutions vuole trasformare le nostre città in smart city attraverso le sue soluzioni di riqualificazione urbana: dalla videosorveglianza per la sicurezza al bike sharing, dal monitoraggio dell'inquinamento alle stazioni di ricarica per favorire la mobilità pulita dell'elettrico, dalle wi-fi area ai cassonetti intelligenti. Ci sono anche diversi meccanismi di incentivi: i privati possono ottenere il 100% di finanziamento degli interventi di adeguamento sismico ed energetico con Sismabonus e Superbonus e le Pubbliche amministrazioni possono usufruire del Conto Termico e dei Fondi europei per migliorare l'efficienza energetica. Inoltre Iren Smart Solutions propone i suoi contratti “chiavi in mano”: oltre alla garanzia di risparmio energetico ed economico, c'è anche quella sull'ottenimento degli incentivi.



Il caso di Fidenza - In questa direzione va la città di Fidenza (Parma), dove Iren ha realizzato una “smart city” a 360 gradi. A partire dalla luce, fulcro della rinascita della località, con interventi che regalano un'illuminazione efficiente e a basso consumo, con formule diversificate dalle strade locali a quelle principali, da quelle pedonali a quelle extraurbane e installazioni Led per un risparmio energetico del 62%. Sistemi di telecontrollo e wi-fi, tabelloni elettrici e smart parking completano il quadro di una città “ridisegnata”. Con tanta luce e poco smog, parcheggi per tutti ma più auto green e sempre meno inquinanti.



Loading...