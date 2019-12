La City e la sterlina: peggio dell’incertezza solo una vittoria Labour di Simone Filippetti

La City di Londra sta col fiato sospeso. Nel miglio quadrato attorno alla Banca d’Inghilterra e fino ai grattacieli di Canary Wharf, dove le grandi banche d’affari mondiali muovono ogni giorno miliardi di capitali, tutti aspettano con ansia le 2 di domani mattina, quando il Regno Unito saprà se Boris Johnson uscirà vittorioso dalle elezioni anticipate imposte al paese, o se Westminster si sveglierà ancora nella palude.

All’appuntamento con le urne, e mettendo nel conto anche l’Europarlamento i cittadini britannici sono andati alle urne per quattro volte in quattro anni, il paese arriva col fiatone: la locomotiva inglese è in rallentamento da mesi, ha già pagato un conto salato ai 3 anni di Non-Brexit (persi circa 60 miliardi di Pil). E nell’ultimo trimestre del 2019 il motore si è spento: a ottobre zero crescita, produzione industriale debole, un’economia a rilento come non succedeva dal 2012.

Un biglietto da visita preoccupante per il voto di oggi, se è vera la massima secondo cui nella cabina elettorale si va sempre col portafoglio. Il Pil rimasto piatto conferma una perdita di slancio nell’economia dall’estate, proprio a causa dell’incertezza legata alla Brexit. Dei tre scenari che si prospettano, vittoria Tory, parlamento appeso o governo di minoranza, sulla carta nessuno in eraltà piace ai mercati.

Ma se c’è una cosa che gli investitori odiano è l’incertezza: l’ipotesi, più concreta nelle ultime ore, di un parlamento spaccato senza una maggioranza consegnerebbe un paese ancora nella palude. Ma a spaventare ancora di più gli investitori è lo scenario, al momento assai improbabile, di una vittoria del Labour di Corbyn o quella di un governo di minoranza. Qualsiasi scenario che non veda una robusta vittoria Tory, dunque, sarà mal visto dal mondo della finanza. Dentro l’ufficio studi dell’Ice di Londra, che affaccia su una affollatissima Piccadilly invasa dai turisti in preda allo shopping, invitano a tenere d’occhio la sterlina: la valuta di Sua Maestà, più che i movimenti della Borsa di Londra, è la cartina tornasole. Il pound è in pieno rally di Natale: ha guadagnato l’8% in più rispetto al dollaro dall’inizio di ottobre, ai massimi da due anni, perché tutti i sondaggi hanno costantemente mostrato un chiaro vantaggio conservatore nell’ultima settimana prima del voto. La valuta ha anche conseguito guadagni simili nei confronti dell’euro ed è salita al suo massimo da maggio 2017.

Già oggi il movimento della sterlina darà indicazioni in tempo reale sulle intenzioni degli elettori; e venerdì darà il suo verdetto sulle elezioni. Dovessero i risultati definitivi essere coerenti con i sondaggi, la sterlina potrebbe rafforzarsi a 1,35 o addirittura fino a 1,4 sul dollaro; e 1,21 sull’euro, con guadagni attorno al 2%, secondo Goldman Sachs. Incombe sempre, però, il motto di Borsa “Compra sulle indiscrezioni, vendi sulla notizia”: i trader di valute hanno già scontato una vittoria dei Tories, l’analista Neil Wilson di Markets prevede anche un rintracciamento del Pound nell’immediato. Portare a casa la Brexit il 31 gennaio, o forse addirittura il 31 dicembre nello scenario più favorevole per Johnson, non sarebbe il traguardo, ma solo il punto di partenza di lunghe e complesse trattative con i paesi Ue per arrivare ad accordi su merci, dazi e dogane. Ecco perché Nigel Green, fondatore di DeVere, ha coniato l’espressione: “Short term gain, long term pain”, che suona come “guadagno nell’immediato, ma dolori poi”. Il calo della sterlina sarebbe ancora più consistente in caso di stallo o vittoria dei Laburisti: Barclays afferma che un parlamento senza maggioranza al suo interno, indebolirebbe la valuta sotto quota 1,27 contro il biglietto verde; una maggioranza laburista potrebbe far affondare la valuta fino a 1,25. Se il partito conservatore ottenesse quota 339 seggi, la soglia di sicurezza per avere in mano Westminster (la maggioranza minima è di 326, ma non garantirebbe stabilità), per la sterlina continuerà ancora per un po’ la luna di miele dei mercati. Ma successivamente, una Brexit “lacrime e sangue” avrebbe l’effetto opposto.