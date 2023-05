La coesione europea passa anche dall’ascolto degli enti locali

Da decenni l’Unione europea investe risorse per promuovere la solidarietà sociale, economica e territoriale attraverso la politica di coesione. Dopo la Polonia, l’Italia è il secondo maggior beneficiario di questa politica che ha prodotto risultati concreti in moltissimi ambiti. In Italia, ad esempio, nell’ultimo decennio sono stati costruiti o ammodernati circa 260 km di ferrovie, quasi 1,5 milioni di famiglie hanno avuto accesso alla banda larga e oltre 2 milioni di persone hanno potuto beneficiare di migliori strutture e servizi sanitari.

Quando verrà discusso il prossimo bilancio pluriennale dell’Unione europea, il futuro della politica di coesione dovrà essere al centro dell’attenzione dei leader e delle istituzioni. Dobbiamo garantire che quella di coesione rimanga la principale politica d’investimento dell’Unione, capace di contribuire non solo a contrastare gli effetti di nuove crisi e a proteggere i cittadini europei, ma anche a garantire la prosecuzione della duplice transizione verde e digitale.

Il modo in cui l’Europa riuscirà a rafforzare la coesione sarà fondamentale anche per proteggere le fondamenta democratiche dell’Ue. Per rafforzare la legittimità democratica del progetto europeo, sindaci, presidenti di regione e consiglieri locali devono essere maggiormente coinvolti nel processo decisionale dell’Unione.

In vista delle elezioni europee che ci attendono tra meno di un anno, dobbiamo assicurare un dialogo democratico permanente a tutti i livelli: nelle nostre città, nelle nostre regioni, nei nostri parlamenti nazionali e nelle istituzioni dell’Ue.

Invito quindi tutti gli enti locali e regionali d’Europa a organizzare dibattiti e dialoghi con i cittadini e i rappresentanti di tutti i livelli politici, per discutere delle sfide che ci troviamo ad affrontare e delle loro possibili soluzioni.