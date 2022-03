La collaborazione come chiave della crescita sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partnership, Prosperity, Principles, Planet, People: si ispirano alle 5P dell'Agenda 2030 che identificano gli ambiti di azione a cui le aziende possono ispirarsi per attivare concretamente processi e percorsi di sostenibilità, una leva strategica che oggi guida sempre di più le decisioni di investimento aziendali.



Per analizzare e valorizzare le best practice nell'ambito della green economy attuate da aziende di diversi settori merceologici, Il Sole 24 Ore e Core, in collaborazione con Sda Bocconi School of Management, organizzano giovedì 24 marzo l'evento “Corporate Sustainability Hub”, appuntamento digitale che si pone come obiettivo la valorizzazione delle migliori pratiche messe in campo dalle aziende in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Un momento di confronto, arrivato alla seconda edizione, tra rappresentanti istituzionali, accademici, opinion leader e grandi aziende per offrire un quadro completo di cosa significhi operare in un'economia sostenibile e di quali modelli vengono applicati in questo percorso.

I temi

Tra i temi che verranno toccati: il ruolo della collaborazione tra imprese e stakeholder e quello dell'organizzazione aziendale rispetto a tematiche come diversity, inclusion, work-life balance, gli obiettivi di sostenibilità nella governance e le modalità di integrazione nella strategia e nelle politiche aziendali, l'influenza della mobilità sostenibile nello sviluppo dei territori e quello delle nuove fonti rinnovabili nell'ottica di una riduzione dell'impatto ambientale.

Il Corporate Sustainability Hub nasce per conoscere e valorizzare le pratiche virtuose e le progettualità attraverso il confronto tra manager di grandi aziende, opinion leader, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti. La mission dell'Hub è poi quella di produrre dati e analisi che, messi a disposizione delle istituzioni di riferimento, possano costituire delle linee guida per la valutazione della ricaduta economica degli investimenti in green practice e per l'implementazione di soluzioni concrete di evoluzione delle performance già in essere.