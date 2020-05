La collaborazione leale (e necessaria) tra Stato e Chiesa Per coniugare l’attività dispensatrice dei Sacramenti e la tutela della salute pubblica occorre rifarsi alla Costituzione di Damiano Nocilla

La recente epidemia, che ha colpito in maniera così violenta e dolorosa il nostro Paese, specie nelle aree del Nord, sta ponendo problemi, che fino a ieri neppure ci si sarebbe potuti immaginare.

Mi limiterei, in questa sede, a riassumere brevemente quello che stabilisce la Costituzione, avvertendo peraltro, che ognuna delle questioni che mi permetterò di sottoporre a chi legge, meriterebbe ben altro approfondimento rispetto ai pochi cenni che vi dedicherò. Quanto segue potrà apparire banale al cultore del diritto, ma vuole chiarire all’opinione pubblica alcuni termini del problema.



Distinguerei, innanzitutto, tra questioni attinenti alla competenza a emanare disposizioni normative destinate a regolare i comportamenti dei cittadini nella c.d. fase 2, e questioni riguardanti, invece, il contenuto delle disposizioni emanate.



L’apparente intreccio di competenze tra Stato, Regioni e Comuni va sciolto dalla legge ordinaria (o da atti aventi forza di legge ordinaria, come decreto-legge o decreto delegato) alla luce dell’art. 117 Cost., riguardante la ripartizione delle competenze normative fra Stato e Regioni: e ciò tenendo conto che mai come in questo momento la tutela della salute (pur prevista come materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni dal terzo comma del suddetto art. 117) si rivela essere una materia trasversale, che incrocia cioè, altre materie riservate, però, alla competenza dello Stato (come l’istruzione, il sistema tributario, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e, non ultimi, i rapporti con le Confessioni religiose).

A ciò deve aggiungersi che la competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni riserva a queste ultime la potestà di adottare leggi solo nei limiti dei “princìpi fondamentali”, così come fissati dalla legislazione dello Stato, e che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sinora dato un’interpretazione assai larga di questo concetto di “princìpi fondamentali”, finendo per giustificare una legislazione statale anche molto dettagliata e restringendo fortemente l’autonomia regionale. E se è vero che le leggi in materia sanitaria hanno dato nel passato largo spazio alle Regioni, è anche vero che nulla toglie alla possibilità che lo Stato, facendo leva sulle materie di propria competenza esclusiva e sulla potestà di fissare princìpi fondamentali, potrà riappropriarsi di ampi spazi di manovra, adottando opportune leggi o atti aventi forza di legge in deroga alla normativa sulla sanità pubblica precedentemente vigente.