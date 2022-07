La Collina dei Ciliegi apre il capitale e investe 7 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo un decennio da startup, con un investimento diretto di quasi 10 milioni di euro, Massimo Gianolli lancia la fase-2 per La Collina dei Ciliegi. L'azienda vitivinicola in Valpolicella (in Valpantena, per la precisione) fondata e guidata dall'amministrazione delegato di General Finance – finanziaria specializzata nel credito alle imprese, quotata da poco a Piazza Affari - punta infatti a un percorso di crescita con apertura del capitale e completamento di un piano di investimenti di circa 7 milioni.

«Con la fine del 2021 considero chiusa la messa a punto del progetto - spiega Gianolli - dato che in fase di startup abbiamo fatto e rifatto molte cose, ma siamo partiti dai pascoli sopra Erbin e siamo arrivati ad avere 30 ettari di vigneti, la cantina, un resort. Ho investito personalmente oltre 10 milioni per costruire la macchina e organizzarla. Ora abbiamo messo a terra il nuovo piano industriale e, dopo aver presentato le nuove ‘collezioni', passando da 10 a 16 etichette, lavoriamo per i prossimi dieci anni».

Loading...

La Collina ha gambe forti - Gianolli ne è convinto - dato che in pieno Covid ha lanciato nuovi vini e da poco ha acquisito 5 ettari che saranno destinati a nuovi vigneti, ma soprattutto «cresce il valore della bottiglia e proprio per questo riusciamo a crescere in fatturato nonostante il numero di bottiglie sia rimasto pressoché invariato».

Il 2021 si è chiuso con 2,6 milioni di fatturato per una produzione di circa 170mila bottiglie.

La svolta è dietro l'angolo. «Come per General Finance, ho deciso di aprire il capitale anche de La Collina dei Ciliegi - chiarisce il fondatore - perché altrimenti dovrei crescere molto più lentamente. Il piano industriale prevede invece una evoluzione rapida, per arrivare entro 8 anni alla quotazione in borsa della holding agroalimentare». Il primo passo è però un aumento di capitale di 7 milioni che verrà concretizzato attraverso un club deal che si sta costituendo in questi giorni.