L'itinerario dedicato all'heritage storico-mitologica può avere come meta finale un altro luogo simbolo vicino a Trim come la Collina di Tara, protagonista di numerose pagine letterarie e non solo (i nomi di questi luoghi sono diventati parte dell'immaginario collettivo anche per la loro presenza cinematografica: Tara in “Via col vento” e Drogheda in “Uccelli di rovo”). Legata indissolubilmente alla scelta dello High King, il supremo re d'Irlanda, era immaginata anche come una porta per l'aldilà, usata dai personaggi magici e divini Tuatha Dé Dannan - la cui presenza è rimasta particolarmente viva anche dopo l'arrivo di miti più forti – responsabili della creazione del menhir che troneggia sulla sommità.



