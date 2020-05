La coltivazione delle arichidi torna in Campania dopo 60 anni

«Il progetto – afferma Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania – nasce dal costante lavoro di ricerca che la nostra organizzazione porta avanti per cogliere i fenomeni del mercato agroalimentare, puntando a rafforzare la resilienza delle aziende agricole in un momento storico di grandi cambiamenti. La prima semina servirà a testare la resa su terreni scelti per caratteristiche pedoclimatiche adatte all’arachide. Grazie al supporto scientifico dell’Università Federico II di Napoli sarà possibile dare la possibilità agli agricoltori di mettere a reddito una coltura molto richiesta, con marginalità interessanti, anche come valida alternativa a colture in crisi per cambiamenti delle abitudini dei consumatori. È un ritorno all’antico, ma con un approccio moderno, mettendo in piedi una filiera corta che vede insieme i produttori con le imprese del confezionamento e della distribuzione. Un rapporto chiaro e trasparente, come trasparente sarà il prodotto finito sugli scaffali, grazie alla tracciabilità di tutto il processo».

La filiera, dunque, sarà totalmente italiana, sono già diverse le società interessate alla distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso le Gdo. La prima raccolta è prevista a settembre. Un modo anche per contrastare questo particolare periodo emergenziale legato al Covid-19, diversificando le colture. Del resto c’è un ritorno anche in Italia al consumo della frutta secca, soprattutto da parte degli sportivi, per l'alto contenuto di proteine. Non è una novità che la frutta secca sia utile anche per il cervello e la circolazione. Quelle provenienti dall’Egitto, invece, sono ricche di aflatossine, per questo già presenti nella black list di Coldiretti.