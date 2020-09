La Commissione europea fissa i dazi antidumping sull’alluminio cinese Previste imposte all’ingresso dal 30,4 al 38,2%. Con picchi al 48% per le aziende meno collaborative.

(Imaginechina via AFP)

La Commissione europea ha fissato un pacchetto di misure antidumping nei confronti dell’industria cinese dell’alluminio. L’annuncio della Commissione è del 22 settembre 2020 e prevede di istituire misure daziarie provvisorie nei confronti delle imprese cinesi che esportano estrusioni di alluminio. L’estrusione dell’alluminio è una metodologia industriale eseguita con macchinari ad alta precisione che permette di realizzare profilati di varie forme e dimensioni adatti a varie applicazioni industriali.

L’entità dei dazi prevista dalla Commissione giostra in un campo di variazione dal 30,4 al 38,2%. Con un 34, 9% per le imprese cinesi più collaborative con le autorità europee. Mentre ai prodotti delle società cinesi meno collaborative verrà applicato un dazio provvisorio del 48%. Resta fisso l’importo standard applicabile del 7,5%.

I prodotti soggetti alle imposte daziarie sono barre di alluminio, tubi e canne, profilati (saldati e non saldati), non assemblati (preparati o meno che siano per l’uso all’interno di strutture già predisposte: per esempio tagliati su misura, forati, piegati, smussati, filettati, in lega o non in lega) contenenti non più del 99,3% di alluminio. In questa giorni la commissione sta lavorando per stendere una lista delle aziende cinesi sulla base della loro disponibilità a cooperare con le autorità europee ma è importante sottolineare come la più importante industria cinese (la Liaoning Zhongwang Group Co, Ltd. And Yingkou Zhongwang Aluminium Business Co., Ltd) non sembra essere intenzionata a farlo e per questa ragione potrebbe essere soggetta all’aliquota più alta del 48%.

In questi giorni ciascun produttore cinese selezionato ha ricevuto dalla Commissione un prospetto con i calcoli relativi alla propria posizione e ha avuto tempo sino al 25 settembre per segnalare eventuali errori materiali.

Dopo questa data la Commissione provvederà a pubblicare una relazione più dettagliata circa le metodologie utilizzate per il calcolo dei dazi. Entro il 15 ottobre, poi, la Commissione emanerà un regolamento per l’imposizione del dazio. Tale regolamento, che avrà valore legale, spiegherà in dettaglio anche i rilievi della Commissione dal momento dell'avvio dell’inchiesta sino al momento attuale.

Mentre i dazi provvisori avranno corso a fare data dal 15 ottobre, questi avranno valore retroattivo alla data della registrazione delle importazioni (il 25 agosto) e l’indagine della Commissione proseguirà, ci si attende, sino all’aprile 2021.