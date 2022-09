La Commissione Ue propone il taglio dei fondi di coesione all’Ungheria

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

BRUXELLES – In un braccio di ferro con Budapest dall'esito ancora incerto, la Commissione europea ha proposto oggi, domenica 18 settembre, di congelare parte dei fondi europei di coesione allocati all'Ungheria. Con l'occasione, Bruxelles ha chiesto al Consiglio di allungare i tempi entro i quali questo deve approvare l'iniziativa comunitaria alla maggioranza qualificata, concedendo in questo modo due mesi di grazia all'Ungheria perché rafforzi lo stato di diritto nel paese.

In conferenza stampa a Bruxelles, il commissario al Bilancio Johannes Hahn ha ricordato che la scelta di chiedere al Consiglio di congelare i fondi europei avviene nel quadro del regolamento approvato alla fine del 2020 il quale condiziona il denaro comunitario al rispetto della democrazia: «Il nostro obiettivo è di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione». La proposta riguarda un totale di 7,5 miliardi di euro, un terzo dei fondi allocati all'Ungheria nel periodo 2021-2027.

Loading...

Johannes Hahn ha illustrato le debolezze dello stato di diritto in Ungheria, mettendo l'accento sulla poca trasparenza negli appalti pubblici, sulla mancata indipendenza della magistratura e sull'assenza di misure per lottare contro l'eccessiva corruzione. La Commissione europea ha messo in fila le misure che Budapest deve introdurre pur di evitare la sanzione finanziaria. Tra queste, ci sono modifiche al diritto penale e la nascita di una autorità indipendente anticorruzione.

L'esecutivo comunitario ha lasciato la porta aperta a un compromesso con Budapest. La proposta del taglio dei fondi europei verrà notificata al Consiglio entro il 22 settembre. L'organismo che raggruppa i Ventisette avrà un mese per decidere se accoglierla o meno. È però intenzione della Commissione di chiedere al Consiglio di allungare i tempi fino a un massimo di tre mesi, in modo da lasciare all'Ungheria il tempo di venire incontro alle richieste di Bruxelles.«Vogliamo che le misure ungheresi siano in linea con le nostre richieste e sancite nella legge», ha precisato il commissario Hahn. «Torneremo a valutare la situazione il 19 novembre».

Nei fatti, a Budapest è stato concesso un periodo di grazia di due mesi. Negli scorsi giorni, il governo ungherese ha annunciato che il parlamento nazionale approverà la settimana entrante una serie di misure, tra cui la creazione di una nuova autorità anticorruzione. Il portavoce del governo presieduto da Viktor Orbán, Gergely Gulyas, ha confermato sempre oggi che Budapest vuole chiudere la vertenza con Bruxelles entro novembre. «Anche la Commissione europea ha riconosciuto che abbiamo raggiunto insieme risultati positivi in molti campi dopo i recenti colloqui con il governo ungherese», ha dichiarato su Facebook il ministro della Giustizia ungherese Judit Varga. «Ma il lavoro è tutt’altro che finito».