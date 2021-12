La community del design è diventata grande

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovi formati di pasta e oggetti da regalo, giocattoli cavalcabili per aumentare le capacità motorie dei bambini e accessori moda, una rotatoria per l’aeroporto di Venezia e la versione moderna di un biscotto tradizionale come i Galletti del MulinoBianco. E ancora elementi di arredo, elettrodomestici innovativi, espositori per negozi e nuove linee d’occhiali. Non c’è sfida sulla quale non si sia cimentata la community di Desall, fondata da Davide Scomparin, designer trevigiano laureato allo Iuav di Venezia e attuale ceo, e nata come startup all’interno di HFarm nel 2012.

Semplice quanto efficace l’idea: far incontrare aziende in cerca di nuove soluzioni non con un solo creativo, ma con una intera community, pronta a lavorare - da ogni parte del mondo, sfruttando le potenzialità dell’open innovation - per vedere la propria idea premiata e realizzata.

La community

Oggi Desall è il punto di incontro tra brand italiani e internazionali e una community di designer e talenti creativi dai background professionali e culturali più svariati: sono oltre 140mila gli iscritti da più di 200 Paesi, e in costante crescita: alcuni collaborano stabilmente, altri sono nel gruppo fin dall’inizio, altri ancora si aggiungono richiamati dall’ultimo contest. Fra i clienti della startup diventata grande, e che oggi ha sede a Quarto d’Altino, figurano i nomi di Gruppo Barilla, Whirlpool, Luxottica, Electrolux, Chicco-Artsana, Estée Lauder e molti altri).

Nel 2018 è nata anche Factory08 che completa l’offerta di Desall arrivando all’industrializzazione del prodotto, fornendo know how su engineering e costruzione di attrezzature dedicate all’automazione industriale in linea con le più innovative tecnologie industry 4.0.

L’ultimo successo

Molti dei prodotti nati dalla community si rivelano poi dei successi: l’ultimo in ordine di tempo è Polygon, il termoarredo elettrico nato da una collaborazione tra IRSAP Spa, azienda di Arqua’ Polesine, e Desall, recentemente insignito di alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito di design e innovazione tecnologica, a dimostrazione di come i processi di co-creazione riescano a dar vita a prodotti di valore estetico e tecnologico.