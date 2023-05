La Compagnie rilancia sulla creative class

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dodici mesi con il vento in poppa. E' quanto ha vissuto La Compagnie, vettore aereo francese nato nel 2014 con un'offerta solo business class che il 15 aprile 2022 ha inaugurato la tratta Malpensa Newark . Dal Belpaese in un anno sono stati circa 20mila i passeggeri italiani che l'hanno utilizzata per raggiungere la grande mela. E in prospettiva molti altri ne arriveranno perché c’è un piano di sviluppo interessante che passa proprio dall’Italia, considerato un hub chiave, secondo mercato dopo quello francese. A partire dal 2024 il vettore intende allargare le rotte in altre destinazioni degli Stati Uniti. Già questa estate sarà ampliata la capienza con il 40% di posti in più a disposizione dall’Italia.

A chi piace il modello smart business class

Liberi professionisti, imprenditori, manager della moda e del settore finanziario, ma anche famiglie che prediligono il viaggio in comodità. Cosa piace di più? Il servizio esclusivo che consente di essere sempre connessi sfruttando la tecnologia Wi-Fi disponibile a bordo, ai ricercatissimi menù firmati da giovani chef di fama internazionale e a una costante attenzione alla sostenibilità, nessuna coda al ceck in, grazie ad un veloce fast track (15 minuti dal volo). «Sono servizi unici e speciali che riusciamo ad offrire insieme alla flessibilità della tariffa, particolarmente apprezzati da un target che non è solo business ma anche leisure. Abbiamo uno sguardo privilegiato a quella che abbiamo definito “creative class” – sottolinea Christian Vernet, ceo de La Compagnie –. I nostri servizi piacciono a coloro che si muovono nel mondo delle start-up, del design, della moda, dell'arte e più in generale nell'universo lifestyle». Da non dimenticare anche un time table ottimale che consente di sfruttare al massimo i tempo di arrivo e partenza, soprattutto da parte di chi si reca a New York per business. «Insomma, rispetto ad altri competitor offriamo maggior confort di viaggio e siamo più easy. Caratteristiche queste che ci differenziamo molto anche da altri vettori che propongono viaggi in business class - aggiunge Vernet .- Ci piace definirci Smart business perché riusciamo ad essere competitivi sul fronte dei costi, più vantaggiosi rispetto ai nostri competitor». Una ragione che spiega anche perché la catchment area si è allargata ben oltre i confini metropolitani di Milano e oggi raggiunge la Toscana e Roma. Non solo stiamo conquistando nuove, interessanti quote di mercato dalla Svizzera

Il piano di sviluppo

Il collegamento da Milano – che si è affiancato a quelli da Parigi, annuali, e allo stagionale da Nizza – ha registrato nel corso del 2022 un load factor che nei mesi estivi che ha raggiunto il 77%. La clientela è per il 60% business e 40% leisure, con una quota in crescita significativa soprattutto tra le piccole e medie imprese. L’intenzione de La Compagnie è quella di continuare a crescere sul mercato italiano: da un lato ci sarà un progressivo aumento della seat capacity con nuovi e moderni aeromobili destinati a entrare in flotta tra il 2025 e il 2026 che raddoppieranno l'attuale flotta; dall'altro si vogliono incrementare le frequenze delle rotte già in essere ed espandere il network con nuovi collegamenti tra gli Stati Uniti e l'Europa ma anche dall'Europa agli Usa.«Quello che gioca a nostro favore – aggiunge Vernet – è il fatto di essere una società moderna, indipendente e flessibile, con un modello “Smart” che ci permette di monitorare le tendenze e la domanda specifica del mercato per poi orientare le scelte di investimento. Il nostro fattore chiave è l'agilità che solo la struttura piccola può avere, l'ottimizzazione della rotazione degli aeromobili e il ridotto consumo di carburante degli A321neo, addirittura il 30% in meno rispetto agli altri aeromobili sulla stessa rotta».

Focus Tariffe

I prezzi sono il vero asso nella manica de La Compagnie, un dettaglio non da poco parlando di segmento business. A livello di tariffe, la tratta MXP-NY parte da 1.500 euro andata e ritorno, con alcune promozioni speciali durante l'anno. «Ad esempio per la festa di San Valentino e per il Black Friday di novembre che diventa il “Blue Friday”, dedicato ai colori della compagnia» -aggiunge ancora Vernet - Le tre classi tariffarie disponibili sono Promo, Smart e Flex dove la differenza sostanziale è quella relativa alle condizioni di cancellazione (non rimborsabili in caso della tariffa Promo; costo di 500euro per la tariffa Smart gratuito invece per la tariffa Flex) ed i punti accumulati per il programma fedeltà MyCompagnie. Allo stato l'offerta Smart riesce ad essere più vantaggiosa rispetto ai competitor fino al 30%.