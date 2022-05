La compatta di Musk trova spazio nelle car list

Ascolta la versione audio dell'articolo

Grande autonomia per la Tesla Model Y, crossover elettrico del marchio fondato da Elon Musk. Disponibile in versione Long Range a 63.990 euro e Performance (68.990 con consegne previste tra gennaio e marzo 2023), per la nostra simulazione optiamo per la Long con autonomia di 533 chilometri con omologazione Wltp.

Partendo dai colori solo il bianco è di serie, mentre le altre tinte vanno dai 1.200 ai 2.200 euro. Di serie i cerchi in lega da 19 pollici o in alternativa il set da 20” proposto a 2.200 euro. Sul fronte assistenza alla guida il pacchetto Autopilot avanzato comporta un surplus di 3800 euro ma aggiunge dotazioni come il cambio di corsia avanzato e l’Autopark.

In aggiunta si può selezionare il pacchetto “guida autonoma al massimo potenziale” dove il livello Adas resta il secondo (ad oggi non esistono auto con guida autonoma totale ed è vietato staccare entrambe le mani dal volante) ma arrivano accessori come il controllo degli accessori e degli stop a fronte di un aumento del prezzo totale di 7500 euro. Totale? 72.100 euro compresivi dei 980 euro richiesti da Tesla per “supplemento documenti legali e messa a disposizione”.

Facendo una simulazione di noleggio tramite il sito ufficiale, la Tesla Model Y configurata è proposta a 7217 euro d’anticipo e rata mensile da 867 euro per la durata di 48 mesi con una percorrenza di 20.000 chilometri annui comprensivi di assicurazione completa e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel dettaglio il sistema propulsivo della Model Y è composto da due motori, uno anteriore e uno posteriore, che formano un sistema di trazione integrale elettrico. La ricarica può avvenire sia da wallbox compatibile sia dagli impianti Supercharger Tesla da 250 W. In questo caso bastano quindici minuti per recuperare 270 chilometri di autonomia.