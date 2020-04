La competenza ora è un valore: ecco gli esperti di cui gli italiani hanno più fiducia Dal professor Ippolito dello Spallanzani al virologo Burioni, l’istituto Noto sondaggi ha rilevato il livello di conoscenza e credibilità di 13 esperti e scienziati. Ecco la classifica

La competenza torna un valore al tempo del Coronavirus. E siti, tv , giornali hanno quasi come voce unica gli specialisti. Una squadra di esperti e scienziati riconosciuti come credibili dagli italiani. È questo uno degli aspetti emergenti e sicuramente positivi del racconto mediatico all’interno del’emergenza che sta mettendo a dura prova il nostro Paese.

I dati del Monitor Expert Track TM elaborati dalle società Noto Sondaggi e MY PR evidenziano proprio come il livello di conoscenza degli italiani degli esperti scientifici sia all'interno di una forchetta che va dal 94% di Angelo Borrelli, capo della Protezione civile e commissario per l'emergenza fino al 58% del prof. Giovanni Di Perri , responsabile delle Malattie infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Percentuali da far invidia a molti politici che nonostante le apparizioni in tv non godono di livelli di conoscenza così alti.

Noto Sondaggi ha dunque provato a misurare conoscenza e credibilità stilando una classifica. E sul fronte della credibilità il podio vede quattro scienziati raggiungere un rating elevato: al primo posto con il 78% troviamo il prof. Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico dell'Ospedale Spallanzani di Roma; al secondo con il 75% Ilaria Capua, virologa, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida; al terzo ex aequo Roberto Burioni, virologo dell'Ospedale San Raffaele di Milano e Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, appaiati su un livello di 74%.

I dati sono da considerare come ottime performance sul fronte dei livelli di credibilità e reputazione raggiunte, tenendo in considerazione fattori come il tempo di esposizione, i livelli di attenzione e la difficoltà delle tematiche affrontate, il contesto fortemente negativo del racconto mediatico dettato da immagini che segnano sentimenti di paura e sconforto come quelle di eroici medici e infermieri segnati dall'intensità del lavoro svolto, pazienti intubati e sofferenti.