La complessa eredità degli artisti e la libertà di autenticare Tra diritto e buone pratiche il ruolo di Fondazioni e Archivi. Annunciato per 2021 il terzo e ultimo volume del Catalogo ragionato di Castellani di Gabriele Biglia

Enrico Castellani Superficie rossa, 2009 Acrilico su tela, 120x150 cm Courtesy Fondazione Enrico Castellani

L'autenticità dell'opera d'arte, le buone pratiche di archiviazione e la tutela contro la falsificazione sono stati i temi dell'incontro di approfondimento organizzato dallo Studio Legale Pedersoli , all'interno di un ciclo di incontri dedicati al diritto e mercato dell'arte, al quale hanno partecipato Mattia Pivato, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Matteo Lampertico, gallerista di arte antica e moderna, Francesco Morroni esperto di Sotheby's Italia, e Federico Sardella, direttore della Fondazione Enrico Castellani.

Enrico Castellani Superficie blu, 2009 Acrilico su tela, 120x150 cm Courtesy Fondazione Enrico Castellani

L'autenticità delle opere d'arte

Chi sono i soggetti legittimati ad esprimere pareri in merito all'autografia?

“L'autenticità, dal punto di vista giuridico, potrebbe definirsi in prima istanza come la corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate dell'opera d'arte e quelle effettive. Le opere d'arte possono non rimanere autentiche per sempre. La loro autenticità può venire meno attraverso una operazione di restauro male eseguita, la sostituzione di alcune parti dell'opera o attraverso nuovi studi scientifici o diagnostici che ne modificano l'attribuzione” spiega Mattia Pivato, docente di diritto dei sistemi turistici e culturali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Quali siano i soggetti legittimati ad esprimere pareri in merito all'autografia delle opere è una questione tutt'altro che nitida: “Se l'artista è vivente vale anzitutto l'interpretazione autentica. Ci si rivolge all'artista per sapere se l'opera è stata realizzata da lui o meno” prosegue Pivato. “Anche se la storia giudiziaria insegna che artisti in buona o malafede hanno nel tempo cambiato parere sulle proprie opere. Quando l'artista non è più vivente, invece, il diritto di rivendicare la paternità di un'opera può essere fatto valere senza limite di tempo dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti ” chiarisce il professore della Cattolica. Ma non si tratta di un diritto assoluto opponibile ad altri che lo rivendichino: “Non esiste un vero e proprio diritto di esclusiva sull'autenticazione di opere d'arte in capo a soggetti prestabiliti e predeterminati. Il certificato di autenticità può essere rilasciato da chiunque sia competente e autorevole e non spetta in via esclusiva agli eredi dell'artista, essendo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, una libera manifestazione del pensiero, come tale tutelata ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione. Il parere di autenticità non è una dichiarazione di scienza, chiunque può esprimere un parere rispetto alla paternità di un opera. Anche se la prassi di mercato ci suggerisce il contrario, ossia che il parere di una fondazione o un archivio di riferimento riveste un peso maggiore” afferma Mattia Pivato.



Cosa archivi e fondazioni d’artista possono e non possono fare

Significativa è la sentenza del 2012 relativa ad un caso che ha riguardato la Fondazione Mimmo Rotella La causa verteva su una contestazione sorta in merito alla datazione di un'opera. I giudici hanno stabilito che l'autenticazione effettuata dopo la morte dell'artista praticate dalle fondazioni che si propongono di conservare e promuovere il patrimonio artistico archiviando le opere su richiesta dei proprietari sono semplici pareri tecnici, seppur spesso assai autorevoli, in considerazione della composizione del comitato scientifico e della fiducia loro accordata dal mercato stesso. Trattandosi di semplici pareri, le fondazioni o gli archivi d'artista non possono di norma procedere alla distruzione materiale delle opere reputate false.

I limiti dell'ordinamento nella tutela dai falsi

Cosa fare quando ci si imbatte in un'opera d'arte falsa? “L'ordinamento prevede due rimedi” illustra Pivato. “La risoluzione del contratto per inadempimento, se il venditore /intermediario ha esplicitamente garantito l'autenticità dell'opera e questa si sia rivelata falsa. In questo caso è possibile risolvere il contratto in quanto le qualità promesse non sono state mantenute. Il secondo rimedio è l'annullamento per vizio di volontà (e, segnatamente, per errore essenziale) che si verifica quando l'autenticità non è stata garantita ma supposta in buona fede dall'acquirente.

Se l'articolo 64 del Codice dei beni di culturali pone nei confronti del venditore professionista l'obbligo specifico di fornire il documento che comprova l'autenticità (certificato/ expertise), non dice però che caratteristiche debba avere questa documentazione. Inoltre, non è previsto un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'operatore del mercato se non rispetta quest'obbligo. Secondo l'opinione prevalente, sarebbe da scartare la tesi secondo la quale è nullo l'intero contratto di compravendita, perché si tratterebbe di un rimedio sproporzionato rispetto alla fattispecie” spiega Mattia Pivato.



Un' approfondita due diligence da parte dell'acquirente e del venditore può ridurre il margine di errore nelle transazioni. Ma Francesco Morroni, esperto di Sotheby's , sottolinea come la pressione dei vertici delle case d'asta sugli esperti a fare sì che le operazioni di due diligence si focalizzino sui pezzi più rari e importanti a dispetto di quelli “minori”, può generare una dicotomia tra lotti di fascia alta e lotti di fascia medio-bassa: “Concentrando i controlli sui pezzi più importanti, crescono le minacce su quelli di qualità medio-bassa. Ci sono infatti settori molto complessi dove i falsi sono difficili da individuare, come i reperti archeologici, i bronzi cinesi, gli avori, i vetri di design degli anni '30 o i mobili antichi” avverte Morroni.