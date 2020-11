«La comunicazione sta cambiando. Oggi è Netflix a ricordare Dumas»

Saluta un amico e una amica che insegnano allo Iuav, anche loro a pranzo in questa osteria: a fatica, lei e gli altri due si trattengono dal baciarsi e dall’abbracciarsi attenendosi alla disciplina degli sguardi affettuosi e delle voci squillanti che stanno costruendo un nuovo alfabeto delle amicizie nel tempo della pandemia. Prendiamo in mano il menù: «In questo periodo devo stare attenta con il cibo. E non posso bere nulla. Da due settimane non bevo né vino a tavola né gin tonic fuori pasto», sorride. Solo acqua minerale per tutti e due, dunque: naturale per lei, gassata per me.

Chiara Valerio ha una passione civile non rissosa, lavora in radio e usa i social-media, ma senza diventare una “estroflessa”, come capita a chi con avvitamento narcisistico distilla, concentra e proietta un altro sé costruendo una seconda identità nel piccolo tinello dei suoi followers. Può piacere o non piacere. Ma ha un pensiero stilisticamente raffinato e generosamente connettivo. Non ha nulla di meschino e predatorio come possono essere meschini e predatori i dirigenti di un settore piccolo e micragnoso come l’editoria italiana. E, soprattutto, ha una naturale avversione alle derive intellettuali pseudo nichiliste e alla lascivia della incompetenza che, nella loro fusione e nella loro indistinguibilità, in tutto l’Occidente costituiscono per la cultura quello che il populismo è per la politica: «Sono di Scauri, in provincia di Latina, al confine fra il Lazio e la Campania. Nella biblioteca dei miei genitori, io e le mie sorelle Silvia e Giulia trovavamo Proust e Harold Robbins, Primo Levi e Tex Willer, Karl Marx e il Giulio Andreotti di “Onorevole, stia zitto”. Quella mescolanza di alto e basso è stata molto importante. E va assolutamente conservata. Nella duplice consapevolezza però che lo spazio culturale è uno spazio aperto e che i canoni esistono. E nella idea che la soggettività pura conduce al nichilismo. Cosa che, invece, non accade quando la soggettività si forma nella relazione».

Nicola, il proprietario dell’osteria, ci chiede che cosa vogliamo mangiare. Ha la gentilezza esausta di chi – fra il pericolo del virus, la mal’ora economica e l’incombenza del lockdown – non sa più che cosa stia per succedere e non ha idea di come fare a tenere in piedi l’esercizio commerciale. «Nicola – gli si rivolge Chiara – se vuoi ti porto dei libri in regalo. Così, a chi viene qui a mangiare o a chi fa un ordine da casa, puoi regalare una copia a tua volta. Io e la mia amica Michela Murgia ne abbiamo portati molti in due ristoranti a Roma, l’Enoteca Ferrara e il Cambio, dove andiamo spesso. L’idea è stata di Michela. Adesso loro lo stanno facendo per il cibo e per il vino: a ogni ordine ricevuto, accoppiano un libro».

Nella ricerca di un equilibrio fra l’urgenza del canone e la misura del pop e nella mescolanza fra la formazione umanistica e la matrice scientifica, Chiara Valerio è figlia del suo tempo ed è nipote del Novecento. Il papà Franco, fisico, lavorava nella sede di Frascati dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, poi ha cominciato a insegnare a scuola e militava nel Partito Comunista quando – in tempi che sembrano lontanissimi - l’iscrizione a un partito non era soltanto una adesione politica, ma anche una esperienza culturale. La mamma Maria Russo svolgeva la mansione di segretario comunale in piccoli centri come Coreno Ausonio.

Perdersi nella noia o nella ripetitività della provincia italiana è facile. Per non farlo contano la famiglia – bella o brutta non importa, l’importante è che non sia indifferente – e gli istinti e le ambizioni individuali. «Fino agli anni Sessanta Scauri era come Gaeta e Sperlonga. Poi, nei primi anni Settanta, c’è stata la speculazione edilizia. Per fortuna, a Scauri mancavano gli architetti. I geometri non costruivano mai al di sopra dei due piani. E, così, noi bambini, il mare, lo vedevamo sempre», racconta mentre ordiniamo.