La comunità del vantaggio, la frustrazione delle piazze globali e le responsabilità della politica

Ecco dunque la possibilità e la necessità di costruire relazioni sociali cooperative, fondate, nel solco della tradizione del liberalismo democratico, su ciò che John Stuart Mill definisce «la comunità del vantaggio». L’idea secondo cui la vita sociale ed economica si costruisce attorno alla cooperazione finalizzata al reciproco e mutuo vantaggio.

Andare a fondo a questa idea è un’operazione tanto complessa quanto necessaria. Ci prova, con un risultato impressionante per lucidità e portata, l’economista e filosofo inglese Robert Sugden, nel suo ultimo libro, intitolato “The Community of Advantage” (Oxford University Press, 2018). L’idea di mutuo vantaggio viene declinata ulteriormente in tre principi complementari secondo cui oltre al beneficio reciproco, come principio regolatore della vita associata, si aggiunge la visione del mercato come una rete di transazioni volontarie mutuamente vantaggiose e, infine, il fatto che nell’ambito di queste transazioni cooperative, debba stare al singolo individuo decidere cosa sia, per lui, vantaggioso e cosa no.

Sembrano idee innocenti e quasi scontate; in realtà sono foriere di una rivoluzione concettuale che non solo ci aiuta a capire i movimenti della più stringente modernità, ma indirizzano verso strade che ne illuminano il futuro.



Lette su questo sfondo, per esempio, le piazze assumono un colore particolare, quello della delusione e dell’esclusione, del rimpianto e del tradimento. La molla della promessa tradita di un vantaggio comune, magari non equamente distribuito, ma pur sempre un vantaggio per tutti, raggiungibile nell’ambito di una economia di mercato ben regolata e orientata verso l’efficienza. Promessa tradita che parla di esclusione di coloro che non avendo accesso ai vantaggi della crescita e rimanendo nelle code lunghe della distribuzione della ricchezza, si vedono sempre più marginali anche da un punto di vista politico e sociale. Strati crescenti della popolazione mondiale che diventano eterei politicamente parlando, del tutto ininfluenti. E non importa, in questo senso, se la rivendicazione è quella di una maggiore libertà nella ricca Hong Kong, o di traporti pubblici alla portata di tutti nella popolosa e iniqua Santiago. La radice è la stessa.

Da una parte si chiede maggiore libertà, dall’altra maggiore equità. Ma la richiesta, in fondo, è la stessa. La promessa della vita in comune, il mutuo vantaggio, negato e tradito. La voglia di partecipazione e normalità delle sardine e quella di visibilità e riconoscimento dei gilet gialli, parla la stessa lingua, perché la moneta del mutuo vantaggio non è la ricchezza per sé, o la libertà, o il potere politico o l’accesso all’informazione, ma sono le opportunità.