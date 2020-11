La concept del nuovo crossover elettrico di Mini

Nello stesso evento e lo stesso giorno del debutto della iNext naturalmente in formato digitale verrà svelata sia pure come concept ma molto vicina alla produzione di serie la versione a ruote alte del marchio di Oxford 100% elettriche che andrà ad affiancarsi all'attuale Mini Cooper SE. Il brand britannico che fa parte del Gruppo Bmw nel 2021 festeggerà 20 anni di attività a fianco dei proprietari tedeschi e oltre quattro milioni di auto vendute. Due gli obiettivi principali in programma per il futuro, offrire dei modelli premium elettrificati, ma non solo rafforzare la propria posizione sul mercato cinese.