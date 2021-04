La concorrenza resterà il pilastro per la ripartenza

Le politiche di concorrenza svolgono la loro parte assieme alle altre politiche dell’Unione europea: ad esempio quando forniamo rassicurazioni alle imprese riguardo la possibilità di cooperare in forum organizzati dalla Commissione allo scopo di aumentare la produzione di vaccini fondamentali.

Ma poiché la nostra economia cambia ed emergono nuove minacce per la competitività dei mercati, dobbiamo anche integrare le nostre regole di concorrenza con nuove leggi che ci aiutino ad affrontare l’insorgere di queste difficoltà.

Nell’odierno mondo digitale, un gruppo ristretto di società controlla il modo in cui milioni di altre imprese si collegano ai loro clienti. Le scelte di queste poche società possono decidere del destino di tali imprese e determinare se la concorrenza prospererà o fallirà. A dicembre abbiamo quindi presentato una proposta di legge sui mercati digitali, che sosterrà le norme in materia di concorrenza definendo un chiaro elenco di azioni consentite e non, a cui i “controllori” digitali dovranno conformarsi.

Inoltre, per garantire la competitività e l’apertura dei mercati europei, non basta controllare il comportamento delle imprese. Dobbiamo anche assicurarci che i sussidi pubblici non compromettano la parità di condizioni, ostacolando le imprese che non ne beneficiano. Le nostre norme in materia di aiuti di Stato ci consentono di intervenire quando si tratta di sussidi provenienti da governi europei, ma non ci danno il potere di agire quando i sussidi dati da Paesi esterni all’Unione danneggiano la concorrenza in Europa. Vi è dunque una chiara lacuna da colmare. Presto proporremo una nuova legislazione per proteggere i nostri mercati dagli effetti dannosi dai sussidi provenienti da Paesi extra Ue, al fine di mantenere equa la concorrenza nel mercato unico,

così come dovrebbe essere.

Ogni momento di ricostruzione è anche un momento di scelta. Un momento in cui le decisioni che adottiamo definiscono il futuro per molti anni a venire.