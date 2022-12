Meloni: «Nessun aumento tasse per la casa. Avanti su riforma fiscale e taglio costo del lavoro»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Un intervento a 360 gradi su temi che spaziano dal livello di coesione politica in una maggioranza alla prova delle riforme, alla posizione che l’Italia deve assumere nei confronti dell’Iran, dopo le violazioni dei diritti umani, contro le donne, che si stanno verificando in quel paese («È inevitabile che se queste repressioni nei confronti dei manifestanti non dovessero cessare, l’atteggiamento dell’Italia dovrà cambiare. Servirà in questo senso un’interlocuzione a livello internazionale, a livello di alleati, per individuare la nuova posizione da assumere), fino alla difesa, con la conferma dell’impegno sui contributi alla Nato (avanti su impegno per 2% del Pil») e alla crisi in Ucraina («la Russia ha deciso di violare il diritto internazionale, è inaccettabile. Abbiamo rapporti antichi, le scelte di Mosca non devono ricadere su popolo»).

Giorgia Meloni interviene su temi a tutto campo alla conferenza stampa di fine anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa parlamentare. L’incontro si tiene presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera.

Si parte dall’intesa con i partner al governo, a cominciare da Lega e Forza Italia. «Mi fido dei miei alleati al Governo - dice la premier -. Al di là dei dibattiti che sono naturali in una maggioranza, per me contano i fatti. Abbiamo approvato una legge di Bilancio che non era facile. Abbiamo fatto la scelta di una manovra politica, scritta in tempi rapidi. Siamo riusciti a iniziare a rispettare gli impegni assunti. Le misure per l’energia costano 5 miliardi in media al mese».

Sul reddito di cittadinanza: «mettersi in gioco è fatto culturale, governo creerà condizioni. A volte non si trova lavoro, ma capita di non trovare lavoratori...».

Capitolo Pnrr: «Occorre semplificare, ora il difficile è trasformare gli obiettivi in cantieri. La riforma del codice degli appalti è fondamentale. Sono contenta che il governo italiano sia riuscito a raggiungere tutti i 55 obiettivi previsti per inviare ora la lettera all’Ue e richiedere la tranche di 19 miliardi di euro. Quando siamo arrivati, dei 55 obiettivi erano stati conseguiti 25. Abbiamo lavorato per terminare gli altri 30. Questa staffetta ha funzionato, sono contenta che si sia riusciti. Come? Con la scelta politica di concentrare le competenze del Pnrr sotto la guida di un unico ministero, e di mettere sotto la stessa competenza i Fondi di coesione europei, per evitare sovrapposizioni». Ancora: «ora si entra nella parte difficile del piano. Il grosso sin qui era programmazione e riforme, ora c’è la parte molto complessa in cui questi obiettivi devono diventare cantieri. Ci sono oggettivamente delle difficoltà, dal caro dei costi e dell’energia, bisogna tenere in considerazione che il Piano è stato scritto in un mondo diverso dalle priorità che abbiamo oggi».