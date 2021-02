La connessione dei veicoli rivoluzionerà stili di vita e città di Simonluca Pini

Fino a quindici fa spostarsi in una città sconosciuta poteva essere molto complesso. Bisognava trovare una mappa della zona, capire quali mezzi pubblici utilizzare e dove comprare il biglietto. Oggi tutto questo sembra appartenere ad un passato molto più lontano del reale tempo trascorso. Già da qualche anno grazie al proprio smartphone si ha portata di click la mappa della zona, la rete dei mezzi pubblici e la possibilità di comprare il ticket per la metro pagandolo direttamente con la propria carta di credito. Lo step successivo è stato l’arrivo delle flotte di vetture in sharing: addio autobus o ricerca di un taxi e in pochi minuti ci si ritrovava al volante di una vettura in condivisione. Poi sono arrivate biciclette a pedalata assistita, monopattini e scooter, tutto in sharing per fornire un concetto di mobilità fluido e personalizzabile in base alle proprie esigenze. Lo step successivo sarà legato a vivere in città connesse, le sempre più nominate Smart Cities, dove grazie anche alla rete 5G lo scambio di dati sarà sempre maggiore tra utente della strada (dal pedone, al ciclista, all’automobilista), infrastrutture e attività commerciali. Grazie alle nostre preferenze, durante il nostro percorso sapremo dove trovare il nostro piatto preferito in base alle recensioni degli utenti o il miglior prezzo su un vestito che stiamo cercando. L'integrazione sarà ancora maggiore gli spostamenti. Dopo aver impostato il nostro appuntamento e relativa destinazione sull’agenda virtuale collegata al cloud, prima ancora di uscire di casa si saprà il percorso migliore ma soprattutto la combinazione di mezzi più efficienti da utilizzare per arrivare puntuale al nostro appuntamento. Ovviamente l’utilizzo dei mezzi pubblici ha subito un brusco stop ha causa della pandemia di Covid-19. Come riportato dalla terza edizione dell’Ey Mobility Think Tank 2020, la riduzione dell’uso dei trasporti pubblici è arrivata fino al meno 71% nel caso dei viaggiatori flessibili che mettono al primo posto la praticità. Forti cambiamenti anche per il viaggiatore pendolare, abituato a fare largo uso di mezzi pubblici e protagonista di una riduzione del 61% degli stessi. Anche in questo caso la tecnologia arriva in soccorso di queste categorie di persone, che in pochi mesi si sono ritrovate a dover riprogrammare la mobilità. L’utilizzo di vetture connesse permette di individuare il miglior percorso da intraprendere per evitare ingorghi o lavori non previsti. Inoltre, guidando una vettura dotata del protocollo di comunicazione Car to X, le auto automaticamente “parlano” tra loro segnalando situazioni di pericolo o disagio lungo la strada. Non bisogna dimenticarsi dei vantaggi legati alla mobilità elettrica, dove la tecnologia è fondamentale per indicare quali punti di ricarica utilizzare lungo il percorso conoscendo in tempo reale la loro disponibilità di carica. L’auto connessa piace sempre di più agli automobilisti, come riportato dal Global Automotive Consumer Study 2021 di Deloitte, ma rimane alta l’attenzione

alla sicurezza.

