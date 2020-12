La consulenza finanziaria e assicurativa a basso costo passa dal digitale Le fasce di risparmiatori più bisognose di essere aiutate nelle decisioni di investimento troppo spesso sono escluse dalla consulenza di Raffaele Agrusti

Le fasce di risparmiatori più bisognose di essere aiutate nelle decisioni di investimento troppo spesso sono escluse dalla consulenza

3' di lettura

Il tema della consulenza e formazione finanziaria è più che mai d’attualità. Le autorità di vigilanza hanno emanato regolamentazioni sempre più stringenti al fine di permettere al risparmiatore di fare scelte di investimento maggiormente consapevoli o comunque più adeguate ai suoi reali bisogni. Oggi però la consulenza finanziaria è di fatto in larga parte rivolta a soggetti con disponibilità di risparmio di livello mediamente elevato. Solo tale categoria di patrimoni, infatti, è in grado di assorbire l’elevato costo della consulenza.

È un fenomeno, questo, che riguarda in particolare le reti bancarie e di promotori finanziari, ma di cui non sono scevre nemmeno le classiche reti delle compagnie di assicurazione, vale a dire le reti agenziali, anche se l’economicità di questo modello distributivo è più condizionata dai bassi tassi di interesse e dall’obiettiva onerosità delle loro organizzazioni di vendita.

Questo contesto di mercato fa sì che restano di fatto escluse dall’offerta di un’adeguata consulenza proprio le fasce di risparmiatori che invece sono mediamente più bisognose di essere opportunamente aiutate nelle decisioni di investimento. L’unico modo per venire, da un lato, incontro a queste fondamentali esigenze di informazione finanziaria di queste fasce di mercato e, dall’altro, consentire di offrirla a costi compatibili con le capacità di risparmio è quello di utilizzare gli strumenti offerti dal mondo digitale e dal web.

Loading...

La risposta va ricercata, quindi, nello sviluppo di intermediari digitali in grado di fornire ai risparmiatori idonei strumenti più o meno sofisticati di analisi e scelta di investimento a costi bassi. Uno dei mercati strategici che potrebbe giovarsi più di altri di questo sviluppo, sia sotto il profilo sociale che economico, considerati i contenuti ammontari di contribuzione media, è per esempio il mercato della previdenza complementare, caratterizzato da prodotti di risparmio di lungo periodo fiscalmente agevolati che vanno incontro a diverse esigenze economiche dei sottoscrittori. Allo stesso tempo, però, si tratta di un mercato caratterizzato da una complessità sia normativa che finanziaria con prodotti gravati, nella grande maggioranza dei casi, da un elevato livello di costi addebitati al sottoscrittore in grado di compromettere o comunque di incidere in modo significativo sulla prestazione finale.

Il ricorso al broker digitale, integrato al bisogno da un professionale contact center per soddisfare i propri bisogni di previdenza integrativa consentirà, quindi, agli interessati di realizzare i propri obiettivi previdenziali a costi contenuti, opportunamente informati sotto ogni profilo, e di “proteggere” detti obiettivi facendo ricorso a coerenti coperture assicurative. In particolare, oggi per il risparmiatore è già possibile, con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, scegliere i prodotti finanziari ed assicurativi più adeguati alle proprie esigenze tra la grande numerosità di prodotti presenti sul mercato a costi di gran lunga più bassi rispetto a quelli offerti dalle reti tradizionali che, agendo nella generalità dei casi in regime di mono mandato, sono in grado di offrire un’unica gamma di prodotti previdenziali e assicurativi.

Da non sottovalutare, infine, l’estensione illimitata del canale web, che consente di raggiungere anche coloro che risiedono in aree del Paese ove potrebbero non essere presenti reti di intermediazione tradizionali.In definitiva si può affermare come il digitale, lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale ed il web consentiranno di fornire una consulenza finanziaria e assicurativa di elevata qualità a costi bassi, permettendo a tutti, in particolare alle fasce di popolazione più trascurate dalle reti tradizionali, di fare delle consapevoli scelte d’investimento dei propri risparmi.