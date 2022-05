Ascolta la versione audio dell'articolo

Per un investitore, consulenza indipendente significa pieno possesso delle proprie finanze, conoscenza degli strumenti di investimento, consapevolezza di rischi e costi dei prodotti finanziari. Per molti professionisti rappresenta il sogno di una vita, che finalmente si può avverare. Per questo Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da giovedì 5 maggio e in libreria dal 12 maggio il libro “La consulenza finanziaria indipendente. Come gestire gli investimenti con l'aiuto di un professionista” di Cesare Armellini, Luca Mainò, Giuseppe Romano.



Il libro illustra i benefici del modello in cui il consulente è libero da banche e società prodotto, è indipendente e pagato a parcella (come i commercialisti e gli avvocati). Si parte dal 2000 quando gli autori, pionieri del settore, portano in Italia la consulenza Fee-Only. Ci si focalizza sulla “pianificazione”, sui prodotti di investimento che si trovano nei portafogli e sugli strumenti efficienti per il raggiungimento degli obiettivi. Viene illustrato come cambia il mercato alla luce della normativa e delle azioni dei competitor (banche in primis). Ed è qui che entra in gioco la consulenza finanziaria indipendente.



“La consulenza finanziaria indipendente è un vero e proprio grimaldello con il quale far saltare il blocco della distribuzione in conflitto di interessi, una nuova linfa concorrenziale che, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, ha già indotto gli intermediari tradizionali ad assumere via via nuovi assetti organizzativi e modelli distributivi, con ricadute benefiche per i risparmiatori in termini di maggiore trasparenza e riduzione dei costi” si legge nella prefazione Gianfranco Ursino, Responsabile di Plus24, l'inserto di Risparmio e finanza personale del Sole 24 Ore.