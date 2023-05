La consulenza si estende oltre i confini provinciali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è facile essere specializzati in provincia, ma è possibile e nel lungo periodo può anche premiare tanto da spingere la consulenza di uno studio ben oltre i confini cittadini.

Come dimostra lo studio Galluccio specializzato in diritto del lavoro con sede ad Aversa, in provincia di Caserta, ma che opera in tutta Italia. «Sono specializzato in pubblico impiego - spiega l’avvocato Paolo Galluccio - in particolare sugli operatori sociosanitari. Noi siamo portatori delle problematiche delle singole persone, strutturiamo vertenze e patrociniamo anche migliaia di processi all’anno in tutto il Paese». Gallucio opera attraverso una rete di 70-80 collaboratori che si appoggiano allo studio per le vertenze sanitari ed essendo così specializzato viene cercato anche dagli altri studi. Non viene svolta nessuna attività di marketing tranne l’aggiornamento puntuale del sito.

Lo studio Carbone di Ascoli Piceno è specializzato in controversie di lavoro. Lo studio, una realtà di famiglia, pur occupandosi delle problematiche del lavoratore impiegato in azienda (licenziamenti, mansioni o lavoro non riconosciuto) o anche nel settore pubblico, ha cominciato a offrire consulenza anche alle imprese: «È un passaggio più recente – spiega l’avvocata Daniela Carbone, titolare dello studio con il padre - con le aziende più illuminate che cercano di prevenire e di non arrivare in tribunale. Si inizia così una trattativa per evitare di giungere ai contenziosi». A contribuire alla crescita dello studio il passaparola che funziona moltissimo. Più importante del sito, considerato una vetrina, sono l’empatia e le soft skills messe in campo con i clienti che poi diventano i principali sponsor dello studio.

Diversa la ricetta dello studio Tutela Scrittori che è specializzato esclusivamente in proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo lavorando in tutta Italia dalla sua sede di Taranto. «Mi sono specializzata solo in queste due materie - spiega l’avvocata e titolare Marina Moretti- assecondando la mia passione. Durante la pandemia mi sono resa conto che non c’era un punto di riferimento legale per il vasto mondo della scrittura che contiene non solo autori ma figure professionali come i blogger o gli sceneggiatori. Così ho creato il mio studio a Taranto, ma negli ultimi mesi stiamo pensando di aprire anche a Roma occupandoci anche di spettacolo». Trovare nuovi clienti non sembra un problema, non solo perché il passaparola funziona. Ma anche per la strategia di comunicazione e marketing. Non solo sono presidiati alcuni social strategici come LinkedIn, Instagram e Facebook, ma il sito ha un blog in cui vengono pubblicati articoli di aggiornamento ritenendo che i potenziali clienti prima di scegliere un consulente fanno ampie ricerche online.

I giovani avvocati sembrano, quindi, reinterpretare la professione fatta sì di consulenza legale, ma anche di project management e consulenza strategica, fino ad essere coinvolti nelle logiche interne delle Pmi con cui collaborano.